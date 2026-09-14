Ewa z "Sanatorium miłości" kusi w bikini. Ależ ona ma figurę! Kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej

Ewa bardzo się zmieniła

Ewa Chmielewska pojawiła się w ósmej edycji "Sanatorium miłości" i natychmiast stała się najbardziej rozpoznawalną uczestniczką show. Wszystko przez jej doskonały wygląd. Piękna blondynka o fantastycznej sylwetce mogła niejednemu zawrócić w głowie. Wciąż marzyła o miłości, choć miała za sobą dwa małżeństwa. Pierwsze trwało aż 24 lata i przyniosło jej to, co najcenniejsze, czyli dzieci i wnuki. Jednak to koniec drugiego związku, już po pięćdziesiątce, okazał się momentem, który odmienił jej życie.

Zamiast pogrążyć się w smutku, Ewa postanowiła całkowicie się zmienić. Wystarczyły zaledwie trzy miesiące, by schudła aż 17 kilogramów i przewróciła swoje dotychczasowe życie do góry nogami. Nowa sylwetka to jednak nie wszystko. Ewa postawiła również na odważne tatuaże, zmianę stylu i zupełnie nową energię. Teraz 60-latka (tak, tak, Ewa jest w wieku emerytalnym) to atrakcyjna i świadoma siebie kobieta, która nie wstydzi się prezentować w sieci nawet w samym bikini. I to naprawdę skąpym!

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Ostatnio gwiazda programu TVP pokazała na swoim profilu na Instagramie nagrania i zdjęcia wykonane na wakacjach na Krecie. Pozowała do nich w niewielkich, dwuczęściowych strojach kąpielowych, dodała też selfie z burzą jasnych włosów. Wyglądała wyśmienicie! TUTAJ znajdziecie jej fotografie.

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Nowe nagranie znad morza. Internauci komplementują

Ewa uwielbia kusić w sieci i nie rezygnuje z kokietowania, a jej fani tylko na to czekają. Gdy kuracjuszka z "Sanatorium miłości" pokazała, jak relaksuje się w Grecji, szybko posypały się komentarze. oczywiście były to głównie komplementy oraz serdeczne pozdrowienia.

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"Syrenka", "Cudna kobieta", "Kreta piękna, byliśmy z żoną w czerwcu. Ale tym razem widoki wyspy schodzą na drugi plan", "Cudowna" - czytamy w sieci.

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