Pomidorowa za 45 zł i najdroższy schabowy w Polsce?! Znany youtuber ocenił posiłki u Gesslerowej

Magdę Gessler (70 l.) w Polsce jest uznawana za kulinarne guru. Wszystko dzięki programowi „Kuchenne rewolucje”, które zbierają przed ekranami od lat szeroką publiczność. Sama Magda Gessler ma również swoje restauracje, które są znane w całej Polsce. Chyba każdy z nas kojarzy choćby jej flagowy lokal „U Fukiera” na warszawskiej starówce.

Jeden z popularniejszych polskich youtuberów, który zajmuje się testowaniem polskich restauracji, postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście jest tam pysznie. Choć na co dzień zajmuje się sprawdzaniem kebabów, barów mlecznych i burgerowni, to uznał, że czas na spróbowanie czegoś z wyższej półki. Na swoją kolację wydał aż 722 zł! Jego zamówienie składało się z kremu z pomidorów (45 zł), tatara (62 zł), pierogów z cielęciną oraz kaczką (52 zł i 59 zł), kaczki (159 zł), steka z polędwicy wołowej (210 zł) oraz kotleta schabowego za zawrotne 86 złotych. Na koniec zdecydował się na tort makowy w cenie 49 zł.

15 złotych za pączka od Gessler! Polacy ostro: "OSZALAŁA" | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Swoje duże zamówienie wziął na wynos, gdzie on i jego kamerzysta mogli nagrać swoją reakcję na dania podawane przed polską restauratorkę. Jak się okazało, ceny potraw nie dały gwarancji na to, że wszystko będzie wzbudzało zachwyt. Na sam początek zupa krem z pomidorów naprawdę im smakowała, ale zaraz po niej przyszła pora na pierwsze rozczarowanie. Tatar choć dobry, to został podany bez pieczywa, co mocno obniżyło ocenę youtubera. Późnej pierogi z kaczką i cielęciną były „bez szału” tak jak i kaczka.

Wyjątkowym rozczarowaniem okazał się gigantyczny kotlet schabowy, którego cena to 86 zł. Ziemniaki, z którymi był podawany, nie zachwycały, ale za to kapusta zrobiła ogromne wrażenie. Niestety, samo mięso okazało się sporym rozczarowaniem, ponieważ… trudno je było nawet pogryźć. Kamerzysta, mimo że chwalił smak schabowego, to musiał część wypluć, ponieważ trudno go było zjeść. Danie, które wzbudziło pozytywne reakcje, okazał się stek z kopytkami. Danie naprawdę zachwyciło testerów i zadeklarowali, że z przyjemnością zamówiliby posiłek jeszcze raz. Na osłodę spróbowali tortu makowego, ale nie wzbudził on zachwytu.