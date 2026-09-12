Frykasy dla wybrednego podniebienia Magdy Gessler! Ten rarytas kosztuje ponad 1000 zł

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-12 6:30

Magda Gessler doskonale zna się na dobrym jedzeniu i nie ukrywa, że ma swoje kulinarne słabości. Restauratorka zdradziła, po jakie produkty najchętniej sięga. Na jej liście znalazły się m.in. dziczyzna, gazpacho, polski biały ser i parmezan. Największe emocje może jednak wzbudzić jej miłość do czerwonych krewetek, czyli karabinczyków. To prawdziwy luksus na talerzu, bo w zależności od gatunku, miejsca zakupu i wielkości okazy te mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

Masterchef Magda Gessler

Takie rarytasy królują na talerzu Magdy Gessler. Kosztują krocie!

Magda Gessler od lat związana jest z gastronomią. Nic więc dziwnego, że jej kulinarne upodobania mogą zainteresować niejednego smakosza. Restauratorka nie ogranicza się do jednej kuchni i chętnie sięga zarówno po tradycyjne polskie produkty, jak i wyszukane owoce morza. Zapytana o to, co sama najbardziej lubi jeść, bez wahania wymieniła kilka swoich ulubionych przysmaków. Okazuje się, że na jej talerzu może znaleźć się zarówno swojski biały ser, jak i wyjątkowo luksusowe owoce morza.

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Frykasy dla wybrednego podniebienia Gessler! Ten rarytas kosztuje ponad 1000 zł

Magda Gessler zaczęła od dziczyzny. To jeden z produktów, które szczególnie ceni. Restauratorka wspomniała także o gazpacho, czyli hiszpańskiej zupie podawanej na zimno. Nie zabrakło również polskiego akcentu. Gessler przyznała, że bardzo lubi biały ser i to w różnych wariacjach.

Prawdziwym hitem na jej liście okazał się jednak parmezan. Restauratorka nie ukrywa, że uwielbia wszystko, co jest z nim związane. Ten charakterystyczny ser może być dodatkiem do wielu potraw, ale Gessler najwyraźniej należy do osób, które chętnie wykorzystują go w kuchni.

Największą słabość ma jednak do owoców morza. Wśród swoich ulubionych wymieniła czerwone krewetki, które określiła jako karabinczyki. Jak sama podkreśla, często o nich mówi. Nic dziwnego - należą one do wyjątkowo cenionych produktów.

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Czerwone krewetki mogą być prawdziwym rarytasem! W przypadku najdroższych okazów ich cena potrafi przekroczyć 1000 zł. Wszystko zależy m.in. od gatunku, wielkości, pochodzenia oraz miejsca, w którym są sprzedawane. Dla przeciętnego klienta taki wydatek może przyprawić o zawrót głowy.

Na liście Gessler znalazły się również omułki. Restauratorka szczególnie ceni te ostatnie w aromatycznym wydaniu. Wspomniała o mulach przygotowywanych z kolendrą, oliwą z oliwek, białym winem, czosnkiem i papryczką. Takie połączenie składników daje intensywny smak i mocny aromat. Widać więc, że Gessler zdecydowanie nie boi się wyrazistych dań!

Dziczyznę, gazpacho. Ubóstwiam wszystko z parmezanem. Bardzo lubię polski biały ser w różnych wariacjach. No i najbardziej lubię czerwone krewetki - zawsze o tym mówię, carabineros. (...) Omułki w sosie z kolendry oliwy z oliwek, białego wina, czosnku i papryczki - mówi "Super Expressowi" Magda Gessler.

Rozmawiała Julita Buczek

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Magda Gessler