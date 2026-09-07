Najnowsza odsłona popularnego formatu TVN od samego początku dostarcza potężnych wrażeń. Premierowy odcinek 33. serii przeniósł widzów do Gliwic, gdzie Magda Gessler zastała zamkniętą „Pierwszą Polkę”. Prowadzący lokal otworzył go wyłącznie na czas wizyty telewizyjnej ekipy, upatrując w tym jedynej nadziei na wyjście z biznesowego impasu.

Trudności dotyczyły jednak nie tylko świecącej pustkami sali i zapaści finansowej. Prawdziwym problemem okazały się napięte relacje rodzinne. Biznes próbował ratować Konrad przy wsparciu brata i żony, choć inicjatorem całego przedsięwzięcia był ich ojciec. Z biegiem czasu więzi między mężczyznami uległy całkowitemu rozpadowi, a senior rodu wycofał się, zostawiając synowi pełnię odpowiedzialności za losy restauracji.

Konrad nie wytrzymał przed przyjazdem Magdy Gessler

Zanim jeszcze gwiazda TVN dotarła na miejsce, w gliwickim lokalu panowała gęsta atmosfera. Zestresowany całą sytuacją właściciel wiązał z przyjazdem ekspertki ogromne nadzieje, a jego nerwy uległy całkowitemu załamaniu jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem rewolucji.

Oliwy do ognia dolała szefowa kuchni, Natalia, która zdecydowała się wziąć udział w programie pomimo poważnych kłopotów zdrowotnych. To jednak reakcje i zachowanie właściciela wzbudziły największe poruszenie i stały się szeroko dyskutowanym elementem tego wydania.

W trakcie prac Magda Gessler musiała naprawić nie tylko kulinarną stronę przedsięwzięcia, ale też uporządkować zawiłą historię rodziny. Finałem działań była zmiana szyldu na „Bistro w Towarzystwie” oraz gruntowna metamorfoza wnętrz, obejmująca nową paletę barw i odświeżony wystrój.

Choć gliwicka rewolucja stanowiła mocne otwarcie sezonu, kolejne wydarzenia pokazują, że śląski temperament dostarczy widzom jeszcze wielu niezapomnianych chwil.

Zaledwie dwa tygodnie później Magda Gessler pojawi się w Chorzowie

Kolejna odsłona kulinarnych zmagań na Śląsku zagości na antenie TVN 17 września 2026 roku o 21:30. Tym razem kroki Magdy Gessler skierują się do chorzowskiej dzielnicy Cwajka, gdzie funkcjonuje „Frelka i Hanys”. Za sterami lokalu stoją Danka oraz jej 21-letni syn, Nicolas.

Tu również daleko jest do sielanki i biznesowej stabilności.

Młody restaurator nie ukrywa dramatycznego położenia. W zwiastunie wprost przyznaje: „Mam na imię Nicolas, mam 21 lat i 315 tysięcy długu”. Dla niego pojawienie się ekipy telewizyjnej to absolutnie ostateczna próba uratowania dorobku.

Sytuację komplikuje postawa jego matki, Danki, która wcale nie zamierza z pokorą wysłuchiwać rad i ewentualnych reprymend ze strony kulinarnej ekspertki.

„Kluski wylądują na głowie” Magdy Gessler?

Zapowiedzi odcinka z Chorzowa uwypuklają niezwykle napięty wątek konfliktu. Współwłaścicielka jest absolutnie przekonana o perfekcji swoich dań i nie wyobraża sobie, by Magda Gessler mogła bezkarnie ocenić jej kluski negatywnie.

Z materiałów promocyjnych TVN wynika, że temperatura sporu sięgnie zenitu. Danka deklaruje wręcz, że ewentualna krytyka jej sztandarowego dania może zakończyć się rzuceniem kluskami w głowę prowadzącej. Czy groźby przerodzą się w czyny? Odpowiedź przyniesie telewizyjna premiera.

Wyzwania nie kończą się jednak na temperamencie załogi. Obecna „Frelka i Hanys” zastąpiła dawny Bar Kinga, mieszczący się przy ul. św. Kingi 1 w Chorzowie. Lokal ten w marcu 2026 roku przeszedł pierwszą fazę zmian pod batutą Magdy Gessler, zyskując nowy szyld i odmienioną strategię działania.

Restauracja Frelka i Hanys na zdjęciach:

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Dawny Bar Kinga zmienił się nie do poznania

Odmieniona placówka, operująca jako „Frelka i Hanys”, skoncentrowała się na regionalnym dziedzictwie kulinarnym. W jadłospisie zagościły klasyki: tradycyjny żur, rolada z kluskami i modrą kapustą, placki z gulaszem czy bitki wołowe w sosie grzybowym. Klienci mogą również skosztować propozycji z autorskim podpisem Magdy Gessler.

Marketing lokalu mocno opiera się na lokalnej tożsamości, a w przekazach reklamowych dominuje śląska gwara, akcentująca domowy i swojski klimat restauracji.

Warto dodać, że po zakończeniu nagrań, 23 maja 2026 roku, Magda Gessler ponownie zawitała do Chorzowa, by zweryfikować utrzymanie standardów. Właściciele pochwalili się w sieci pozytywną oceną wizytatorki, dumnie ogłaszając, że pomyślnie przeszli weryfikację zmian.

Choć ścieżka „Frelki i Hanysa” rysuje się inaczej niż dramaty gliwickiej „Pierwszej Polki”, punktem stycznym obu przypadków pozostają wielkie długi, skomplikowane relacje międzyludzkie i skrajne emocje, z którymi musi pracować Magda Gessler.

Pierwsze tygodnie nowego sezonu dobitnie udowadniają, że śląskie rewolucje to gwarancja braku nudy. Czas sprawdzić, co wydarzyło się w Chorzowie. Odcinek prezentujący losy lokalu „Frelka i Hanys” zadebiutuje na antenie TVN w czwartek, 17 września o godzinie 21:30. Będzie to trzecia odsłona 33. serii formatu.