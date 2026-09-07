Gwarki 2026. Tarnowskie Góry świętują 500-lecie

Tegoroczne obchody będą miały niecodzienny wymiar. Z uwagi na jubileusz 500-lecia Tarnowskich Gór, świętowanie wydłużono aż do czterech dni. Między 10 a 13 września, od czwartku do niedzieli, zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni będą mogli wziąć udział w koncertach, wystawach, wydarzeniach kulturalnych oraz historycznych, a także w licznych atrakcjach dla najmłodszych.

To już 69. odsłona tej imprezy, organizowanej nieprzerwanie od 1957 roku. Gwarki stanowią kluczowy punkt w kalendarzu miejskich wydarzeń, a ich stałym, najbardziej rozpoznawalnym punktem jest widowiskowy Pochód Gwarkowski, który rokrocznie gromadzi tłumy widzów.

Rok 2026 jest dla Tarnowskich Gór szczególny. Miasto o bogatych tradycjach górniczych, widniejące na liście światowego dziedzictwa UNESCO, świętuje pół tysiąclecia swojego istnienia. Uroczystości zainaugurowano już 30 kwietnia, w dniu jubileuszu nadania Wolności Górniczej, która symbolizuje początek historii tego ośrodka.

Program Gwarków 2026 na czwartek. Start wielkiego święta

Zabawa wystartuje w czwartek i tego dnia nabierze mocno lokalnego kolorytu. O godzinie 18.00 zagra Tarnogórska Orkiestra Dęta, by chwilę po niej, o 18.20, scenę przejął występ 300 Chórzystów – to specjalny, jubileuszowy akcent przygotowany właśnie na 500-lecie istnienia miasta.

Na godzinę 19.00 zapowiedziano koncert TG Big Band, natomiast o 20.15 oficjalnego otwarcia tegorocznych Gwarków dokona burmistrz. O 20.30 wieczór zwieńczy widowisko z udziałem zespołu Oberschlesien oraz Reprezentacyjnej Orkiestry Gminy Miasteczko Śląskie.

To będzie wieczór, w którym lokalne dziedzictwo, mocna dawka muzyki i jubileuszowy klimat splotą się w jedną całość.

Tak wyglądały Gwarki 2025:

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Piątek na Gwarkach. Filharmonia Śląska oraz Zespół „Śląsk”

W piątkowe popołudnie wydarzenia przyspieszą. Na głównej estradzie muzyczna uczta rozpocznie się o 17.00 koncertem Franka Lakuny, zwycięzcy Srebrnego Longplaya. O godzinie 18.00 przed publicznością zaprezentuje się formacja TESS.

Następnie, o 18.50, przyjdzie czas na niezwykłe muzyczne doświadczenie. Filharmonia Śląska wykona „Symfonię Wody” – specjalne dzieło stworzone dla uświetnienia jubileuszu Tarnowskich Gór.

Piątkowy program muzyczny na Rynku zamknie o 20.30 legendarny Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

To jednak nie koniec wrażeń na ten dzień. Przygotowano autorskie zwiedzanie wystawy „Twarzą w twarz. Firma Portretowa Iwona Golor-Baszun” oraz pokaz cyklu „5 ludzi, 5 historii”. Dodatkowo otwarte będą Dworzec Kultury i Muzeum na Gwarki.

Tego dnia nie zabraknie też kultowej wręcz, spontanicznej inicjatywy – muzycznego pochodu Silesian Brass Quartet. Muzycy, choć nieobecni w oficjalnej rozpisce, tradycyjnie poprowadzą przez centrum miasta głośną, energetyczną "śląską fiestę", grając na instrumentach dętych po zmroku i przyciągając setki zachwyconych mieszkańców.

Sobotnie Gwarki 2026. Koncerty Young Leosi i Bajmu

W sobotę czeka nas prawdziwy maraton koncertowy. O 16.30 na scenie głównej pojawi się Janusz Walczuk, a godzinę później zagrają Alien x Majtis.

Prawdziwe tłumy zgromadzą się o 19.00 na występie Young Leosi, a na 21.00 zaplanowano koncert głównej gwiazdy wieczoru – grupy Bajm.

Tego dnia atrakcje nie ograniczą się do muzyki. W południe w Tarnogórskim Centrum Kultury ruszy popularnonaukowa konferencja Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, na której zaplanowano m.in. dyskusję o wydarzeniach z 1976 r., prezentację filmu „Miastu przypisani” i wręczenie wyróżnień zasłużonym obywatelom.

Od 15.00 do 18.30 funkcjonować będzie również TCK-owa Scena Piknik Rodzinny. Odwiedzający zobaczą tam spektakl „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing”, występ Guzowianek i TESS, pokaz mody młodzieży z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, a także koncerty Młodzieżowej Orkiestry Symfonix i Chóru Rozrywkowego Dafne.

Niedziela, 13 września. Słynny Pochód Gwarkowski

Dla wielu Tarnogórzan to właśnie niedziela jest najważniejszym punktem programu. Punktualnie o 11.00 wystartuje Pochód Gwarkowski – wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO symbol miejskiego święta.

W jubileuszowym roku pochód przybierze szerszą formę, ukazującą jeszcze dłuższą chronologię dziejów miasta aż po 1957 rok, łącząc w ten sposób atrakcyjne widowisko z lekcją historii.

Wyjątkowa będzie też tegoroczna trasa. Uczestnicy pochodu wyruszą z bramy 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego przy ulicy Opolskiej, by przejść kolejno przez Opolską, Jana III Sobieskiego, Rondo Ranoszka i ulicę Józefa Piłsudskiego, aż do finału na Placu Wolności.

Po południu wracamy do muzyki: o 16.45 zagra Kamiliańska Orkiestra Dęta, o 17.45 zaprezentuje się Marcin Wyrostek Ethno Coloriage, a na 19.00 zaplanowano koncert Oskara Cymsa. Mocnym akcentem na koniec Gwarków będzie o 20.30 występ grupy Dżem.

W niedzielę działać będzie też TCK-owa Scena Piknik Rodzinny. Od godziny 15.00 na dzieci czekać będą animacje, warsztaty, występy oraz m.in. Wesoły Cyrk Pana Pedrro i Festiwal Kolorów.

Pochód Gwarkowski 2025:

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Gwarki 2026. Atrakcje dodatkowe

Obchody w Tarnowskich Górach obfitować będą w wiele imprez towarzyszących. Na odwiedzających czekać będą wystawy, kiermasze rękodzielnicze oraz strefy gastronomiczne. Czynne pozostaną Dworzec Kultury i Muzeum na Gwarki, a w ofercie znajdą się również turniej brydża, warsztaty rodzinne i konferencje dla pasjonatów historii.

Tegoroczne obchody, za sprawą 500-lecia miasta, będą czymś znacznie bogatszym niż zwykły festyn. To czas, gdy bogata historia i uliczna tradycja splotą się z muzyką na żywo w jednym wielkim wydarzeniu.

Święto Gwarków potrwa od 10 do 13 września. Udział w najważniejszych punktach programu jest darmowy.