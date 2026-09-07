Tragedia nad jeziorem Garda. Nie żyje 38-letni Jaworznianin. To on zginął we Włoszech

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-07 9:18

Tragiczne informacje dotarły z Włoch. Nad jeziorem Garda znaleziono ciało 38-letniego Polaka. Mężczyzna miał przebywać w okolicy popularnej miejscowości Peschiera del Garda. Jak jako pierwszy podał Kanał Miejskie Zero, zmarły był mieszkańcem Jaworzna. Wstępne informacje wskazują na utonięcie, jednak dokładne okoliczności jego śmierci pozostają niejasne. Sprawę bada włoska policja.sla

Słoneczna plaża nad jeziorem Garda. O śmierci 38-letniego Polaka w tym miejscu przeczytasz na SE.
Autor: LagodiGardaCamping/ Materiały prasowe

Ciało Polaka znaleziono nad jeziorem Garda

Do tragedii doszło w sobotę, 5 września, w miejscowości Peschiera del Garda w północnych Włoszech. To jeden z popularnych kurortów położonych nad jeziorem Garda. Około godz. 10:30 służby zostały zaalarmowane w związku ze znalezieniem ciała mężczyzny na plaży w pobliżu kempingu Bergamini.

Na miejsce skierowano policję, straż przybrzeżną oraz ratowników medycznych. Pomimo podjętej interwencji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Włoska policja potwierdziła, że zmarły był 38-letnim turystą z Polski. Według lokalnych mediów mężczyzna mógł przebywać na kempingu znajdującym się w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono jego ciało.

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Ofiarą był mieszkaniec Jaworzna

Informację o tym, że zmarły 38-latek pochodził z Jaworzna, jako pierwszy podał Kanał Miejskie Zero. Lokalne medium poinformowało w mediach społecznościowych, że ofiarą tragedii był Jaworznianin.

W sprawie skontaktowaliśmy się z rzecznik prasową Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Mł. asp. Justyna Wiszowaty przekazała, że do tej pory do komendy nie wpłynęła informacja, że odnalezione ciało należało do mieszkańca Jaworzna.

Wstępne informacje wskazują, że mężczyzna mógł utonąć w jeziorze. Na tym etapie nie wiadomo jednak dokładnie, co wydarzyło się przed jego śmiercią. Włoskie służby prowadzą postępowanie, którego celem jest ustalenie przebiegu zdarzenia i jego dokładnych okoliczności.

17-latek oblany benzyną i podpalony przez kolegów:

Koszmar w Jaworznie. 17-latek oblany benzyną i podpalony przez kolegów
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Tragedia nad popularnym jeziorem

Jezioro Garda jest największym jeziorem we Włoszech i jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w tym kraju. Wokół akwenu znajdują się liczne miejscowości wypoczynkowe, plaże i kempingi. Każdego roku miejsce to przyciąga ogromną liczbę turystów.

Śmierć 38-letniego Jaworznianina to kolejna tragedia z udziałem polskiego turysty we Włoszech. Na razie służby nie przekazują szczegółowych informacji dotyczących przyczyny śmierci mężczyzny.

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