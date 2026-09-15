Rodzinne wakacje Piotra Gąsowskiego. Bawi się w towarzystwie dwóch byłych partnerek!

Piotr Gąsowski żyje w przyjaźni z byłymi partnerkami

Piotr Gąsowski ma za sobą dwa głośne związki. Pod koniec lat 80. związał się z koleżanką po fachu - Hanną Śleszyńską. Aktorska para doczekała się syna Jakuba. W 2001 roku oficjalnie zakończył się ich związek, ale pozostali ze sobą w bardzo bliskiej relacji. Nadal spędzają ze sobą czas i wielokrotnie występowali razem na scenie.

Cztery lata po zakończeniu związku z Hanną Śleszyńską Piotr Gąsowski związał się z Anną Głogowską. Młodszą o czternaście lat tancerkę poznał na planie drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami". W 2007 roku powitali na świecie córkę Julię. Przez prawie dekadę tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show biznesu.

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Piotr Gąsowski na wakacjach. Towarzyszą mu byłe partnerki!

Jednak i ta relacja nie przetrwała. Rozstali się w 2014 roku. Gwiazdor Polsatu z Anną Głogowską również pozostaje w przyjaźni. Piotr Gąsowski wielokrotnie podkreślał, że choć jego związki z matkami dzieci się zakończyły, łączą ich przyjaźń, wzajemny szacunek i troska o rodzinę. Co więcej, bliska relacja połączyła jego byłe partnerki.

Dziś tworzą bardzo zżytą patchworkową rodzinę i spędzają ze sobą sporo czasu. Co roku wyjeżdżają razem na "kolonię" do Grecji. Nie inaczej było i w tym roku. Na Krecie Gąsowskiemu, Śleszyńskiej i Głogowskiej tradycyjnie towarzyszą Olga Bończyk, Magda Steczkowska z mężem Piotrem, DJ Adamus, Olga Bończyk oraz Natalia Maszkowska. Do tego zacnego grona ma dołączyć jedna osoba. Wierni fani aktora nie mają wątpliwości o kogo chodzi - na Kretę ma jeszcze przybyć Majka Jeżowska.

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