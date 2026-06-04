Córka Gąsowskiego i Głogowskiej skończyła 19 lat. Dumna mama opublikowała z tej okazji ich prywatne zdjęcia

Miłość Głogowskiej i Gąsowskiego pojawiła się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"

Historia Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego zaczęła się ponad dwie dekady temu na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Tancerka i aktor tworzyli parę przez kilka lat - od 2005 do 2014 roku. Choć ich związek ostatecznie się rozpadł, owocem relacji jest Julia, która przyszła na świat 3 czerwca 2007 roku. Mimo rozstania byli partnerzy zachowują bardzo dobre relacje, co regularnie pokazują w mediach społecznościowych - szczególnie przy okazji ważnych rodzinnych dat.

Nie przegap: Anna Głogowska z córką na studniówce! Pokazała zdjęcia z imprezy. Julia wyróżniała się na tle koleżanek

Wzruszające słowa od mamy. Tak Anna Głogowska uczciła 19. urodziny córki

Z okazji 19. urodzin córki Anna Głogowska sięgnęła do rodzinnego archiwum. Na jej instagramowym profilu pojawiły się zdjęcia i krótkie nagrania pokazujące Julię od najmłodszych lat - aż po dorosłość.

Dziś jest ważne i radosne oraz od 19 lat cyklicznie obchodzone święto! 3 czerwca 2007 r. o godzinie 3.27 zaświeciło na świecie to cudo. Dumni i skromni rodzice czekają na zasłużone oklaski

- napisała tancerka, oznaczając w poście Piotra Gąsowskiego.

Życzenia popłynęły szybko - i to nie tylko od fanów.

Wielka, wspaniała Julcia!

- skomentowała Agata Młynarska.

Julcik❤️❤️❤️wszystkiego Najpiękniejszego🍀Spełnienia Marzeń

- dodała Hanna Śleszyńska, z którą przed laty także związany był Piotr Gąsowski.

Internauci dorzucali własne komplementy, zwracając uwagę na urodę nastolatki, podobieństwo do znanego taty i jej "artystyczną duszę".

Julia w tym roku zdawała maturę. Co dalej?

Ostatnie tygodnie były dla rodziny wyjątkowo pracowite i stresujące. Julia właśnie zakończyła ważny etap edukacji, czyli szkołę średnią i w maju zdawała maturę. Córka znanej pary perfekcyjnie poradziła sobie z egzaminami ustnymi i do lipca czeka na wyniki części pisemnej.

100 % z ustnego języka polskiego i 100 % z języka angielskiego??? Tak strrrasznie i nieprzyzwoicie się cieszymy i chwalimy , że chyba będziemy na językach …🤫🤭🫣 Ps. Pisemne - to co innego … 🙄😬🫨i może to i lepiej , że jeszcze do 8 lipca będziemy sobie Wszyscy żyć w błogiej i radosnej nieświadomości … 🤗

- pisała Anna Głogowska na Instagramie.

Choć młoda kobieta dorasta w cieniu znanych rodziców, powoli zaznacza własną obecność w branży. Jej głos można usłyszeć w dubbingu - udzielała go m.in. w produkcjach "To nie wypanda" i "Między nami żywiołami". Wygląda na to, że artystyczne geny po obojgu rodzicach - Gąsowski jest aktorem, a Głogowska tancerką - nie poszły w las.

29

Gąsowski wprost o bardzo niskiej emeryturze. "Zasłużyłem na to"