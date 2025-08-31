Syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej w "Halo, tu Polsat". Bardzo osobista rozmowa, bez tabu

Jakub Gąsowski, syn Hanny Śleszyńskiej i Piotra Gąsowskiego, opowiedział o swoim dzieciństwie w programie "Halo, tu Polsat".

Rodzice Jakuba rozstali się, gdy miał 7 lat, i musiał dorastać w patchworkowej rodzinie.

W rozmowie ujawniono, jak rodzina Gąsowskich poradziła sobie z rozstaniem i jak utrzymuje bliskie relacje.

Piotr Gąsowski i Hanna Śleszyńska byli parą przez 14 lat. Co prawda nigdy nie zdecydowali się na wzięcie ślubu, ale wśród znajomych de facto traktowani byli jako małżeństwo. Aktorka na swoim koncie miała już jedno małżeństwo - z reżyserem Wojciechem Magnuskim. Była także matką urodzonego w 1985 roku Mikołaja. 10 lat później - gdy Hanna Śleszyńska była już z Piotrem Gąsowskim - na świat przyszedł jej drugi syn - Jakub. Gdy chłopiec miał 7 lat, jego rodzice się rozstali. Później tata związał się z tancerką Anną Głogowską, a mama z przedsiębiorcą Jackiem Brzoską. Mężczyzna zmarł w 2023 roku, cztery lata po tym, gdy zakończył się jego związek z Hanną Śleszyńską. Jakub Gąsowskim po śmierci byłego partnera mamy, poruszająco pożegnał go w mediach społecznościowych.

Jacek, dziękuję ci za te wszystkie lata, kiedy byłeś moim ojczymem. Dziękuję za twój wkład w moje wychowanie, za to że zawsze mi kibicowałeś i byłeś bardzo aktywnie zaangażowany w moje życie. Za nasze przekomarzania, wspólne wygłupy, rozmowy i po prostu czas spędzony razem. Będzie mi ciebie brakowało. Trzymaj się i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy

- napisał syn Hanna Śleszyńskiej i Piotra Gąsowskiego.

Hanna Śleszyńska i Jakub Gąsowski w "Halo, tu Polsat". Osobista rozmowa

Jakub Gąsowski poszedł w ślady słynnych rodziców i sam także jest aktorem i piosenkarzem. W niedzielę, 31 sierpnia, razem z mamą pojawił się w programie "Halo, tu Polsat". To była bardzo osobista rozmowa, m.in. o rozstaniu rodziców Kuby. On sam przyznał, że wiadomość tę przyjął ze spokojem. Warto podkreślić, że Hanna Śleszyńska i Piotr Gąsowski swój związek zakończyli z wielką klasą.

Pewnie na początku nie było łatwo, bo człowiek jest rozżalony, że coś tam nie wyszło, tak jakbyśmy sobie wymarzyli, ale przez te następne lata przetrwał przede wszystkim nasz artystyczny projekt. To, co mogę polecić, to nie rozżalać się za bardzo, tylko przejść do działania. Żeby wszyscy na tym skorzystali

- mówiła aktorka. Jakub Gąsowski i Hanna Śleszyńska byli pytani też o sposób na udane relacje w patchworkowej rodzinie.

Nie jest łatwo dać na to jakiś przepis. W naszej rodzinie wszyscy stanęli na wysokości zadania, zrobili tak, żeby się wszyscy przyjaźnili. To jest tak autentyczne. Nic nie udajemy. Jeździmy razem na narty, na wakacje

- podkreśliła artystka w rozmowie z "Halo, tu Polsat".

