Magda Gessler w końcu skomentowała nagrania Książula. "On dojrzewa"

Relacja Książula i Magdy Gessler

Co łączy znanego youtubera i znaną polską restauratorkę? Jedzenie! Książulo to jeden z popularniejszych polskich youtuberów, które ogromne zasięgi zdobył dzięki testowaniu jedzenia. Na początku od kebabów, a później drogich restauracji. Magda Gessler za to jest jedną z najpopularniejszych polskich restauratorek oraz jurorek w "Masterchef". Nic dziwnego, że młody youtuber obrał ją sobie za cel. Konsekwentnie sprawdzał jej świąteczne cateringi, pączki, drożdżówki czy jagodzianki. Był także w jej restauracjach. Co ciekawe - restauratorka nigdy nie odniosła się do jego recenzji. W przypadku braku towaru, to pracownicy restauracji komentowali telefonicznie temat, dostarczali go ponownie lub oferowali zwrot pieniędzy.

Magda Gessler: "Gordon Ramsey nie zamknąłby się ze mną w jednym pokoju"

Magda Gessler komentuje film Książula

Jak się okazało, doczekaliśmy się komentarza Magdy Gessler na temat Książula w kontekście jego recenzji jednej z drożdżówek z makiem. W rozmowie z KrismessTV odpowiedziała, jak zareagowała na jego opinię i brak Muala z powodu wysokiej ceny.

- Wydaje mi się, że on dojrzewa, tak? Że na początku robił to trochę dla show-off. Pięć minut? Robił to trochę dla show-off i do końca to były rzetelne oceny. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że stało się to jego pasją i ja go obserwuję. Bardzo dziękuję za to, że jakoś wrócił mi trochę honor, bo jechał równo po mnie i to też go wybiło na to miejsce, w którym jest. Trudno się z tym również nie zgodzić [...] On dojrzewa i zaczyna być takim w sumie dobrym produktem narodowym. Jego wypowiedzi, jego filmy naprawdę są opiniotwórcze i ja go gratuluję postępu i rozwoju, bo to też jest bardzo pozytywny dla nas restauratorów - podsumowała Magda Gessler.

Nie chciała go kontynuować. Przyznała, że nie ogląda kanału, ludzie raczej wysyłają jej fragmenty tego, co on mówi na jej temat.

Warto przypomnieć, że wspomniana drożdżówka kosztuje około 34 zł.

