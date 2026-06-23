Zostali ojcami, gdy inni myśleli już o emeryturze. Niektórzy byli grubo po 50!

Znani późni ojcowie!

Jednym z najbardziej znanych przykładów z polskiego podwórka jest Marek Kondrat. Ceniony aktor miał 67 lat, gdy na świat przyszła jego córka Helena - owoc związku z młodszą o 38 lat Antoniną Turnau. Gwiazdor, który po raz pierwszy ojcem został w 1974 r., wielokrotnie podkreślał, że dojrzałe ojcostwo pozwoliło mu spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy.

Po raz trzeci ojcem zostałem w wieku, kiedy już inni byli dziadkami. Za późno. Ale czerpię z tego garściami, bo dopiero teraz mam szansę obserwować, jakim cudem jest ta mała, krucha istota. Ile uwagi trzeba jej poświęcić - mówił dla Polityki.

Jeszcze większe emocje wzbudził Karol Strasburger. Popularny prezenter po raz pierwszy został ojcem w wieku 72 lat. Narodziny córki Laury wywołały lawinę komentarzy, jednak sam aktor nie ukrywał radości i podkreślał, że rodzicielstwo stało się dla niego najważniejszym życiowym wyzwaniem.

Zobacz także: Karol Strasburger dojrzał do ojcostwa. "Wcześniej interesowała mnie praca"

To było moje marzenie. Moje marzenie się ziściło i przyznam szczerze, że ziściło się w takim szczęściu ponadwyobrażalnym wręcz. Córka staje się partnerem do życia, że człowiek nie ma takiego poczucia, że jest sam. Idę sobie z nią na targ, na zakupy i ona notuje, że jeszcze tata pomidorki musimy kupić, jeszcze ziemniaczki. Myślę, to jest cudowne, że jest ktoś ze mną, kto jest cząstką mnie. Ja go wychowuję, ja go kształtuję. Ono potem pójdzie swoim życiem - rozpływał się prezenter w rozmowie z Kozaczkiem.

Na liście późnych ojców znajdują się również Andrzej Chyra (przywitał syna na świecie jako 51-latek), Janusz Józefowicz (Kalina urodziła się, gdy jej tata miał 49 lat), Henryk Gołębiewski (został ojcem jako 52-latek) czy Apoloniusz Tajner (miał 65 lat, gdy na świat przyszedł jego syn). Każdy z nich wszedł w rolę taty jako dojrzały mężczyzna, często już po osiągnięciu zawodowej stabilizacji.

Zobacz także: Kiedyś hulaka, dziś wzorowy tata. Andrzej Chyra dla syna zmienił swoje życie

A co z zagranicznymi gwiazdami?

Podobne historie można znaleźć także za granicą. Mick Jagger został ojcem po raz ósmy w wieku 73 lat, Al Pacino doczekał się dziecka po osiemdziesiątce, a Steve Martin po raz pierwszy został tatą, mając 67 lat. Lista znanych mężczyzn, którzy zdecydowali się na rodzicielstwo w późnym wieku, jest naprawdę imponująca.

Choć takie decyzje często budzą dyskusje, sami zainteresowani są zgodni. Twierdzą, że wraz z wiekiem zyskali więcej cierpliwości, spokoju i życiowego doświadczenia.

Zobacz także: 83-letni Al Pacino spłodził dziecko z 29-latką!

Zobacz więcej zdjęć. Córka Macieja Kuronia z ciążowym brzuszkiem! Pokazała się na czerwonym dywanie z mamą i bratem

Karol Strasburger drży o życie dziecka! "Koledzy mi odradzali"

33