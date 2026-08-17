Jan Frycz będzie miał państwowy pogrzeb? ZASP chce uhonorować wybitnego aktora

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-17 17:51

Media obiegła smutna wiadomość: 15 sierpnia zmarł ceniony aktor Jan Frycz. Legendarny artysta - ikona polskiego kina i teatru - miał 72 lata. Pogrążeni w smutku fani wciąż oczekują oficjalnych informacji o pożegnaniu zmarłego. Jak udało się nam dowiedzieć, Związek Artystów Scen Polskich ZASP chce, aby pogrzeb miał charakter państwowy.

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia. Wybitny artysta odszedł niespodziewanie tuż po tym, jak rozpoczął próby do kolejnego spektaklu w bogatej karierze. 72-latek nie rezygnował z pracy zawodowej i kolejnych planów pomimo choroby. Żegnają go nie tylko najbliżsi i fani, ale także koledzy po fachu. Co z pogrzebem? "Super Express" dowiedział się, że będzie wniosek o ceremonię o charakterze państwowym.

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Jan Frycz nie żyje. Cała Polska w smutku po śmierci aktora

Tragiczne wieści dwa dni po odejściu chorującego aktora przekazał Teatr Narodowy w Warszawie. Po ujawnieniu informacji o śmierci 72-letniej legendy w sieci zaroiło się od wspomnień o aktorze. Jan Frycz miał w dorobku ponad dwieście ról - teatralnych, filmowych i serialowych, które przyjął na przestrzeni prawie 50 lat kariery. Nie zrezygnował z nich aż do samego końca. Jak zdradziła nam Katarzyna Grochola, 26 sierpnia miał stawić się na planie filmu "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Hołd składają mu także politycy.

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Jan Frycz - pogrzeb. ZASP odpowiada, czy będzie państwowy

W komunikacie o śmierci wybitnego aktora Teatr Narodowy w Warszawie podkreślił, że szczegóły jego pogrzebu zostaną przekazane w późniejszym terminie. Wielu fanów wspominających zmarłego artystę zastanawia się, czy ostatnie pożegnanie Jana Frycza odbędzie się z honorami podczas ceremonii o charakterze państwowym. W Polsce stosowny wniosek może w tej kwestii złożyć Związek Artystów Scen Polskich.

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ZASP potwierdził w korespondencji z "Super Expressem", że zamierza zabiegać w rządzie o organizację państwowego pochówku. Jego szczegóły, takie jak data i miejsce, nie są jeszcze ustalone.

"Tak, występujemy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o taki pogrzeb. Niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie podać szczegółów" - przekazał nam Sekretariat ZASP.

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JAN FRYCZ
POGRZEB