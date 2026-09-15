Nocny alert w Wilnie i Kownie. Myśliwiec NATO zestrzelił obcego drona

Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Litwą. Obiekt mógł wlecieć z terenu Białorusi

Tajemniczy dron pojawił się w nocy nad Litwą. Do zdarzenia doszło krótko po północy z poniedziałku na wtorek, z 14 na 15 września. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że bezzałogowiec znalazł się w przestrzeni powietrznej kraju. Do akcji ruszył myśliwiec NATO, który zestrzelił maszynę.

Według pierwszych komunikatów litewskich władz dron prawdopodobnie wleciał na Litwę od strony Białorusi. Został zestrzelony w rejonie miejscowości Pratkūnai na południu kraju, niedaleko Kowna, drugiego największego miasta Litwy. Jak informuje Reuters, na razie nie wiadomo jednak, skąd dokładnie pochodziła maszyna.

Wcześniej w Wilnie i okolicach ogłoszono alarm w związku z pojawieniem się drona. Litewskie służby rozpoczęły działania, a do przechwycenia bezzałogowca skierowano samolot NATO.

Myśliwce Sojuszu patrolują niebo nad Litwą, Łotwą i Estonią w ramach misji Baltic Air Policing. NATO rozpoczęło ją po przystąpieniu trzech państw bałtyckich do Sojuszu w 2004 roku.

Wcześniej nad państwa bałtyckie wlatywały ukraińskie drony

Nie jest to pierwszy podobny incydent w ostatnich miesiącach. Reuters przypomina, że myśliwce NATO zestrzeliwały już ukraińskie drony, które znalazły się w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. W maju doszło do takiego zdarzenia nad Estonią, a w czerwcu i sierpniu nad Łotwą.

Ukraina przeprowadza ataki dronami dalekiego zasięgu na cele w Rosji, również w rejonie Morza Bałtyckiego. Niektóre maszyny w ostatnich miesiącach zbaczały z trasy i wlatywały nad państwa NATO. Władze w Kijowie twierdzą, że może to być skutek działania rosyjskich systemów walki elektronicznej.

Sonda Czy Rosja zaatakuje kraje bałtyckie? Tak Nie Nie mam zdania

NATO fighter shoots down drone in Lithuania https://t.co/rYVW0Ni4BQ https://t.co/rYVW0Ni4BQ— Reuters (@Reuters) September 15, 2026

Quiz o Morzu Bałtyckim Pytanie 1 z 10 Jaka jest powierzchnia Morza Bałtyckiego? 415 266 km² 680 199 km² 250 761 km² Następne pytanie