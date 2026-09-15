Nocny alert w Wilnie i Kownie. Myśliwiec NATO zestrzelił obcego drona

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-15 6:41

Dron nieznanego pochodzenia został w nocy zestrzelony przez samolot Sojuszu Północnoatlantyckiego nad Litwą. Litewskie władze podejrzewają, że dron wtargnął z terenu Białorusi. W związku z incydentem, do którego doszło w pobliżu Kowna, w stolicy i okolicach wprowadzono stan alarmowy, o czym informuje agencja Reuters. Wcześniej nad kraje bałtyckie wlatywały drony ukraińskie podczas ataków na cele w Rosji, a Kijów twierdził, że to efekt działań Moskwy.

Lecący dron nad jeziorem i lasem. O zestrzeleniu drona przez myśliwiec NATO nad Litwą przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Czarny dron z czterema śmigłami, częściowo niewyraźny, unosi się na tle jasnego, jednolitego nieba w górnej części kadru. Poniżej, na horyzoncie, rozciąga się linia ciemnozielonych drzew, za którymi widać duży, elegancki dom z jasną elewacją i ciemnym dachem, odbijający się w tafli jeziora. Woda na pierwszym planie jest ciemniejsza i widoczne są na niej delikatne, poziome fale, a w oddali widać zalesiony brzeg.

Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Litwą. Obiekt mógł wlecieć z terenu Białorusi

Tajemniczy dron pojawił się w nocy nad Litwą. Do zdarzenia doszło krótko po północy z poniedziałku na wtorek, z 14 na 15 września. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że bezzałogowiec znalazł się w przestrzeni powietrznej kraju. Do akcji ruszył myśliwiec NATO, który zestrzelił maszynę.

Według pierwszych komunikatów litewskich władz dron prawdopodobnie wleciał na Litwę od strony Białorusi. Został zestrzelony w rejonie miejscowości Pratkūnai na południu kraju, niedaleko Kowna, drugiego największego miasta Litwy. Jak informuje Reuters, na razie nie wiadomo jednak, skąd dokładnie pochodziła maszyna.

Wcześniej w Wilnie i okolicach ogłoszono alarm w związku z pojawieniem się drona. Litewskie służby rozpoczęły działania, a do przechwycenia bezzałogowca skierowano samolot NATO.

Myśliwce Sojuszu patrolują niebo nad Litwą, Łotwą i Estonią w ramach misji Baltic Air Policing. NATO rozpoczęło ją po przystąpieniu trzech państw bałtyckich do Sojuszu w 2004 roku.

Wcześniej nad państwa bałtyckie wlatywały ukraińskie drony

Nie jest to pierwszy podobny incydent w ostatnich miesiącach. Reuters przypomina, że myśliwce NATO zestrzeliwały już ukraińskie drony, które znalazły się w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. W maju doszło do takiego zdarzenia nad Estonią, a w czerwcu i sierpniu nad Łotwą.

Ukraina przeprowadza ataki dronami dalekiego zasięgu na cele w Rosji, również w rejonie Morza Bałtyckiego. Niektóre maszyny w ostatnich miesiącach zbaczały z trasy i wlatywały nad państwa NATO. Władze w Kijowie twierdzą, że może to być skutek działania rosyjskich systemów walki elektronicznej.

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