Nocny alert w Wilnie i Kownie. Myśliwiec NATO zestrzelił obcego drona

Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Litwą. Obiekt mógł wlecieć z terenu Białorusi
Tajemniczy dron pojawił się w nocy nad Litwą. Do zdarzenia doszło krótko po północy z poniedziałku na wtorek, z 14 na 15 września. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że bezzałogowiec znalazł się w przestrzeni powietrznej kraju. Do akcji ruszył myśliwiec NATO, który zestrzelił maszynę.
Według pierwszych komunikatów litewskich władz dron prawdopodobnie wleciał na Litwę od strony Białorusi. Został zestrzelony w rejonie miejscowości Pratkūnai na południu kraju, niedaleko Kowna, drugiego największego miasta Litwy. Jak informuje Reuters, na razie nie wiadomo jednak, skąd dokładnie pochodziła maszyna.
Wcześniej w Wilnie i okolicach ogłoszono alarm w związku z pojawieniem się drona. Litewskie służby rozpoczęły działania, a do przechwycenia bezzałogowca skierowano samolot NATO.
Myśliwce Sojuszu patrolują niebo nad Litwą, Łotwą i Estonią w ramach misji Baltic Air Policing. NATO rozpoczęło ją po przystąpieniu trzech państw bałtyckich do Sojuszu w 2004 roku.
Wcześniej nad państwa bałtyckie wlatywały ukraińskie drony
Nie jest to pierwszy podobny incydent w ostatnich miesiącach. Reuters przypomina, że myśliwce NATO zestrzeliwały już ukraińskie drony, które znalazły się w przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. W maju doszło do takiego zdarzenia nad Estonią, a w czerwcu i sierpniu nad Łotwą.
Ukraina przeprowadza ataki dronami dalekiego zasięgu na cele w Rosji, również w rejonie Morza Bałtyckiego. Niektóre maszyny w ostatnich miesiącach zbaczały z trasy i wlatywały nad państwa NATO. Władze w Kijowie twierdzą, że może to być skutek działania rosyjskich systemów walki elektronicznej.