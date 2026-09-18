Połóż jesienią pod swoim samochodem. Kuny będą je omijać szerokim łukiem. Ten trik prosto z Niemiec bije tam rekordy. Sposób na kuny w aucie

Kuny stają się jesienią zmorą kierowców, szukając ciepła pod maską i powodując kosztowne uszkodzenia kabli oraz przewodów.

Poznaj sprawdzony niemiecki trik, który skutecznie odstrasza te zwierzęta, drażniąc ich wrażliwe łapy.

Odkryj, jak w humanitarny i niedrogi sposób zabezpieczyć swoje auto przed inwazją kun i uniknąć drogich napraw!

Sposób na kuny w samochodzie. Wypróbuj trik z Niemiec

Kuna jest prawdziwym utrapieniem kierowców i właścicieli domów. Jedni i drudzy główkują co zrobić, aby skutecznie odstraszyć kunę i zabezpieczyć swój samochód lub dom przez tym szkodnikiem. A ten zwłaszcza jesienią szuka ciepłego schronienia i oczywiście znajduje je pod maską samochodu, gdzie potrafi wyrządzić wiele szkód, których naprawa może słono kosztować. Tu zdradzimy skuteczny sposób na kunę, którym ochronimy auto przed atakiem zwierzęcia. Zacznijmy od wyjaśnienia, dlaczego kuna stanowi zagrożenie dla kierowcy. Otóż te uroczo wyglądające zwierzęta goszczą się w naszych samochodach, gdzie często przegryzają przewody i kable pod maską. Bywa, że wskutek tych szkód ruszenie lub jazda samochodem będzie niemożliwa lub niebezpieczna. Koszty usuwania takich usterek to dla właściciela auta koszt kilkuset złotych. Dlatego posiadacze samochodów szukają rozwiązań, którymi zabezpieczą go przed kunami. Tu pomoże trik znany niemieckim kierowcom.

Połóż jesienią pod swoim samochodem. Kuny będą je omijać z daleka

Wśród niemieckich kierowców popularny jest pomysłowy sposób na kuny, nazywany "metodą siatkową". Opiera się on na umieszczeniu pod samochodem, dokładnie pod komorą silnika, arkusza metalowej siatki o drobnych oczkach. Może to być siatka naciągnięta na lekką, drewnianą ramę, albo po prostu luźno rozłożona na nawierzchni, gdzie parkujemy pojazd. Kluczem do skuteczności tej metody są bardzo wrażliwe opuszki łap kuny. Kiedy zwierzę wchodzi na siatkę, ta ugina się i szeleści pod jego ciężarem, co jest dla niego bardzo nieprzyjemne i budzi w nim niepewność. W rezultacie kuna rezygnuje z dalszej eksploracji i omija nasz samochód szerokim łukiem. To rozwiązanie jest nie tylko niedrogie, ale także humanitarne i przyjazne dla środowiska.

Jak zabezpieczyć auto przed kunami?

Warto też zabezpieczyć swoje auto przed kunami. Pomóc może na przykład założenie specjalnych osłon na przewody i kable w komorze silnika może uchronić je przed przegryzieniem. Pamiętaj, że kuny preferują ciemne i zaciszne miejsca, więc parkowanie samochodu w dobrze oświetlonym miejscu może je zniechęcić. Odstraszaczem na kuny jest sierść psa. Umieszczenie jej w woreczku pod samochodem może sprawić, że kuna poczuje obecność drapieżnika i się wystraszy.

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