Wsyp 3 łyżki do prania skarpetek, a w końcu nie będzie trzeba ich zapierać. Wybiela białe skarpetki i usuwa plamy z pięt. Sposób na pranie białych skarpetek

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-18 10:01

Pranie białych skarpetek może doprowadzić do przysłowiowej szewskiej pasji. Nawet najlepsze detergenty nie dopierają zabrudzeń z podeszw białych skarpetek, które po pewnych czasie robią się szare. Domowe metody pomogą Cię doprać białe skarpetki, aby były znowu jak nowe. Wystarczy, że dodasz to do bębna pralki i nastawisz pranie, jak zawsze.

Białe skarpetki namaczane w wodzie z dużą ilością piany. O domowych sposobach na pranie przeczytasz na SE.
Autor: Bowonpat Sakaew/ Shutterstock
  • Białe skarpetki szybko szarzeją i tracą świeżość, a standardowe pranie często nie radzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami.
  • Poznaj sprawdzone, domowe metody, które skutecznie przywrócą im olśniewającą biel, wykorzystując m.in. sodę oczyszczoną i cytrynę.
  • Odkryj, jak łatwo wybielić nawet stare skarpetki i sprawić, by wyglądały jak nowe, stosując proste triki z Twojej kuchni.

W czym prać białe skarpetki? Domowe sposoby, które wybielą nawet stare skarpetki

Białe skarpetki rzadko kiedy takie pozostają. Zwykłe używanie ich sprawia, że z czasem szarzeją, a dopieranie zabrudzeń z podeszw jest praktycznie niewykonalne. Za ich szarzenie i żółknięcie odpowiada kilka czynników. Po pierwsze, mikroskopijne cząsteczki brudu, kurzu i piasku, które wnikają głęboko we włókna tkaniny i osadzają się w nich. Po drugie, osady z twardej wody, które gromadzą się na materiale podczas prania. Po trzecie, resztki detergentów, które nie zostały całkowicie wypłukane i z czasem osadzają się, zmieniając odcień bieli. Zwykłe detergenty nie radzą sobie z tego rodzaju zabrudzeniami i pozostawiają skarpetki nieco niedoprane. W takiej sytuacji pomóc mogą domowe sposoby. Jedną z najbardziej popularnych metod jest oczywiście soda oczyszczona. Działa ona niczym naturalny wybielacz. Jest bezpieczna dla tkanin, działa antybakteryjnie i niweluje brzydkie zapachy. Sodę oczyszczoną do prania skarpetek najlepiej stosować prewencyjnie. Wystarczy, że wsypiesz 3 łyżki sody oczyszczonej do bębna pralki i gotowe. Soda oczyszczona (wodorowęglan sodu) działa jako łagodny środek ścierny, pomaga rozpuszczać brud i tłuszcze, a jej zasadowe pH neutralizuje kwaśne plamy. Pamiętaj, że stosowanie sody nie sprawia, że nie trzeba dodawać zwykłego proszku czy płynu do prania. Soda oczyszczona działa jako wsparcie kupnych detergentów. 

Inną często metodą na pranie białych skarpetek jest także aspiryna. Kilka rozkruszonych tabletek kwasu acetylosalicylowego ma pomagać usuwać żółte i szare plamy. Badania naukowce wskazują jednak, że aspiryna może być zbyt słaba, a jej właściwości piorące są mniejsze niż klasycznych detergentów. 

Namaczanie skarpetek przed praniem. Co na większe zbrudzenia?

Bardzo brudne skarpetki warto przed praniem namoczyć. Dzięki temu późniejsze działanie detergentów piorących będzie skuteczniejsze. Istnieją domowe sposoby, które świetnie sprawdzą się właśnie do namaczania skarpetek. Jedną z nich jest sok z cytryny. Posiada ona naturalne kwasy, które delikatnie wybielają włókna i je odświeżają. Do miski z ciepłą wodą wlej sok wyciśnięty z jednej cytryny. Namaczaj w tym skarpetki przez około 30 minut, a następnie upierz je w pralce. Na bardzo duże zabrudzenia sprawdzi się także woda utleniona w stężeniu 3 proc. Działa ona jako skuteczny wybielacz i bardzo szybko rozjaśnia plamy. Wodę utlenioną należy stosować rozważnie, aby nie uszkodzić włókien. Wlej kilka łyżeczek wody utlenionej do wody i namaczaj skarpetki przez około 15 minut. Mniej typowym sposobem na wybielanie skarpetek jest mleko. Posiada ono właściwości wybielające, które mogą skutecznie rozjaśnić zabrudzenia. Namaczaj skarpetki w mleku przez około godzinę, następnie upierz je w pralce. 

Przeczytaj także:

Jak to wyczyścić?
Galeria zdjęć 9
Ta pralka zmieniła życie Polek w PRL-u. Głośna, ciężka i niezawodna
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE W PRALCE
SKARPETKI
PRANIE BIAŁYCH SKARPETEK
PRANIE