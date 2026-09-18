Kupuję w Rossmannie za 7 zł i rozstawiam po całym mieszkaniu. W ten sposób pozbyłam się uciążliwego problemu, który nasilał się jesienią oraz zimą

Niemal każdy dom boryka się z nieprzyjemnymi zapachami, których źródłem są nie tylko zaniedbania, ale i codzienne czynności oraz specyficzne miejsca.

Odkryj zaskakująco skuteczne rozwiązanie za zaledwie 7 zł z Rossmanna, które z łatwością neutralizuje uporczywe aromaty w różnych zakamarkach domu.

Sprawdź, gdzie dokładnie możesz zastosować ten niepozorny pochłaniacz, by natychmiast poprawić jakość powietrza i cieszyć się świeżością wnętrza.

Skąd biorą się nieprzyjemne zapachy w domu?

Mówi się, że dom to nie muzeum i nigdy nie będzie stuprocentowo czysty. Nie chodzi oczywiście o to, by zarastać brudem, ale że są pewne miejsca, w których zabrudzenia pojawiają się szybciej i to jest całkowicie normalnie. W domu mogą pojawić się różne zapachy, nie tylko te przyjemne. Kuchnia, łazienka, spiżarnia, czy nawet przedpokój mogą wydzielać nieprzyjemne aromaty. Dlaczego tak się dzieje? Firanki, dywany, a także meble tapicerowane chłoną zapachy z powietrza. Są to najczęściej aromaty z gotowania, dym papierosowy czy wilgoć. W łazience nieprzyjemne zapachy mogą być związane z bakteriami z muszli klozetowej, a także zbierająca się wilgocią na zasłonie prysznicowej czy na uszczelkach w pralce. Brzydkie aromaty mogą pojawić się także w szafce z butami oraz lodówce. Większość nieprzyjemnych zapachów w domu to efekt działania mikroorganizmów – bakterii i grzybów. Kiedy te mikroby rozkładają materię organiczną (resztki jedzenia, pot, martwe komórki skóry, wilgoć), wydzielają lotne związki organiczne (LZO), które my odbieramy jako nieprzyjemne aromaty. Aby je wyeliminować należy przede wszystkim regularnie czyścić wszystkie zakamarki, a także prać zasłony oraz dywany. Czasem warto sięgnąć także po małą pomoc, która szybko i skutecznie zneutralizuje brzydkie zapachy w całym domu.

Kupuję za 7 zł w Rossmannie i stawiam wszędzie tam, gdzie brzydko pachnie

Neutralizator zapachów to przydatna rzecz, która jesienią może sprawdzić się w wielu domach. Wysoka wilgotność i nagrzane grzejniki mogą zwiększać niektóre brzydkie zapachy. W Rossmannie możesz kupić profesjonalny neutralizator zapachów za jedyne 6,99 zł. Dedykowany jest on do usuwania nieprzyjemnych aromatów z lodówki. Przechowywana żywność i mieszanie się różnych aromatów sprawiają, że w lodówce bardzo często pojawiają się różnego rodzaju zapachy. Wystarczy, że położysz na półce taki neutralizator, a nieprzyjemny aromat zniknie. Pochłaniacz zapachów Domol z Rossmanna zawiera naturalny ekstrakt z alg morskich dzięki czemu dobrze neutralizuje brzydkie aromaty i odświeża powietrze wokół. Sprawdzi się on jednak nie tylko w lodówce. Taki neutralizator może mieć większe zastosowanie, niż Ci się wydaje.

Jednym z miejsc w domu, gdzie często pojawiają się brzydkie zapachy jest szafka pod zlewem. To właśnie tam Polacy przechowują kosz na śmieci. Resztki jedzenia, stare opakowania, a także inne śmieci z domu sprawiają, że w koszu często pojawia się charakterystyczny smrodek. Kosz na śmieci należy regularnie czyścić i wymieniać, ale neutralizator świetnie sprawdzi się jeżeli chcesz pozbyć się naturalnych, nieprzyjemnych aromatów. Połóż go obok kosza na śmieci i gotowe. Innym miejsce, gdzie może przydać się pochłaniacz zapachów jest łazienka i kuweta ze żwirkiem. Każdy właściciel kota wie, że z kuwety może ulatniać się brzydki zapach. Mocz koci zawiera duże ilości amoniaku i feromonów, przez co jest mocno wyczuwalny. Połóż neutralizator zapachów w niedalekiej odległości od kuwety, a zapach stanie się przyjemniejszy. W tym przypadku pamiętaj jednak, aby pochłaniacz znalazł się w miejscy, do którego nie ma dostępu kot.

Świetnym rozwiązaniem jest także umieszczenie pochłaniacza w szafce z butami. Jesienią i zimą nasze obuwie może nieprzyjemnie pachnieć. Zapachy poty i brudu mieszają się z wilgocią. W efekcie w szafce z butami może brzydko pachnieć stęchlizną. Włóż tam neutralizator zapachów, a nieprzyjemne aromaty będą zdecydowanie mniej wyczuwalne. Pamiętaj jednak, że pochłaniacz nie rozwiązuje przyczyny brzydkich zapachów. W przypadku butów bardzo ważne jest ich suszenie oraz mycie lub pranie.

Zawsze szukaj źródła zapachu: czy to gnijące warzywo w lodówce, wilgoć za szafką, zatkany odpływ w zlewie, czy może stary ręcznik w łazience. Dopiero usunięcie źródła i dokładne wyczyszczenie danego miejsca zapewni długotrwały efekt świeżości i higieny w Twoim domu.

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