Wymieszaj po 5 kropli tych olejków i wlej je do kominka. Przepiękny zapach rozniesie się po całym domu i otuli zmysły w chłodne wieczory. Naturalne perfumy do domu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-04 12:29

Piękny zapach unoszący się w naszym domu możemy przygotować samodzielnie i do tego bazując na zupełnie naturalnych olejkach eterycznych. Tak naprawdę wystarczy odpowiednia kompozycja olejków, aby uzyskać naturalne perfumy do domu, które rozniosą się po każdym pomieszczeniu i będą otulać zmysły domowników w chłodne wieczory. Zdradzamy najpiękniejsze połączenia olejków eterycznych.

Dyfuzor, świeca i flakon z patyczkami na drewnianej podstawce. O naturalnych zapachach do domu przeczytasz na SE.
Autor: Ywsddd/ Shutterstock
  • Zastąp chemiczne odświeżacze naturalnymi perfumami, wykorzystując moc aromaterapii dla lepszego samopoczucia i harmonii w domu.
  • Dowiedz się, jak łatwo stworzyć własne kompozycje zapachowe, używając kilku kropli olejków eterycznych w kominku lub dyfuzorze.
  • Odkryj gotowe przepisy na jesienne mieszanki – od rozgrzewających po leśne – i znajdź swój idealny zapach, który odmieni wnętrza!

Naturalne perfumy do domu. Jak przygotować piękny zapach?

Piękny zapach unoszący się w domu może nas wprawić w dobry humor i pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie już od samego ranka. To dlatego tak chętnie umieszczamy w pokojach przeróżne odświeżacze powietrza. A wszystko przez znane nam zasady aromaterapii, czyli holistycznej metody terapeutycznej. Wykorzystuje ona naturalne, skoncentrowane ekstrakty roślinne, znane jako olejki eteryczne, w celu poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. I wcale nie trzeba wydawać pieniędzy na gotowe odświeżacze, a zamiast nich warto samodzielnie przygotować piękne perfumy do domu, który będzie nie tylko naturalny, ale przede wszystkim będziesz mogła sama wybrać swoją ulubioną kompozycję zapachową, która zagości w Twoim salonie i całym domu na wiele dni.

Wymieszaj po 5 kropli tych olejków i wlej je do kominka. Przepiękny zapach rozniesie się po całym domu

Przygotowując takie perfumy do domu, sprawisz, że dosłownie w kilka sekund piękny zapach zagości niemal w każdym jego kącie. Jak go stworzyć? Tu oczywiście kluczowa jest odpowiednia kompozycja kilku olejków eterycznych, która wprowadzi w naszym domu otulającą woń na chłodne wieczory. A czego potrzebujesz? Świetnym rozwiązaniem będzie automatyczny aromatyzer, który będzie roznosić po pokojach delikatną zapachową mgiełkę. Innym rozwiązaniem na taki naturalny zapach w domu jest wykorzystanie kominka na podgrzewacze. Ten ostatni dodatkowo stworzy wieczorem niepowtarzalny klimat. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji pięknych kompozycji zapachowych do domu stworzonych z olejków eterycznych. Wystarczy wpuścić dosłownie po 5 kropli każdego olejku i w domu rozniesie się otulający zapach na jesienne wieczory.

Zapach do domu na jesień z olejków eterycznych. Kompozycje 

Oto kilka kompozycji olejków eterycznych, które stworzą w naszym domu niepowtarzalny klimat jesienią.

Klasyka jesieni, która otula i relaksuje.

  • 3 krople Olejku Pomarańczowego: Słodki, cytrusowy, podnosi na duchu i dodaje "iskry".
  • 2 krople Olejku Cynamonowego: Rozgrzewający, korzenny, kojarzący się z domowym ciastem.
  • 1 kropla Olejku Goździkowego: Intensywny, słodko-korzenny, głęboki.
  • 1 kropla Olejku Gałki Muszkatołowej: Słodki, drzewno-korzenny, dodaje głębi.
  • Opcjonalnie: 1 kropla Olejku Imbirowego: Dodaje pikantności i rozgrzewającego akcentu.

Zapach wilgotnego lasu, mchu i świeżego powietrza.

  • 3 krople Olejku Cedrowego: Drzewny, ziemisty, uspokajający.
  • 2 krople Olejku Paczulowego: Głęboki, ziemisty, lekko słodki, stabilizujący.
  • 2 krople Olejku Jodłowego lub Sosnowego: Świeży, żywiczny, przypomina spacer po lesie.
  • Opcjonalnie: 1 kropla Olejku Bergamotowego: Cytrusowy, lekko kwiatowy, dodaje świeżości i lekkości.

Idealny na relaks po długim dniu, z nutami dymu i ciepła.

  • 3 krople Olejku Kadzidłowca : Żywiczny, balsamiczny, medytacyjny.
  • 2 krople Olejku Sandałowego: Drzewny, kremowy, uspokajający (jeśli masz dostęp do prawdziwego sandałowca, jest drogi, ale wspaniały).
  • 2 krople Olejku Wetiweriowego: Ziemisty, dymny, głęboko relaksujący.
  • Opcjonalnie: 1 kropla Olejku Mirrowego: Żywiczny, ziemisty, dodaje głębi i tajemniczości.

Idealny dla tych, którzy potrzebują orzeźwienia i pobudzenia w jesienne dni.

  • 4 krople Olejku Grejpfrutowego: Energetyzujący, świeży, lekko gorzki.
  • 2 krople Olejku Rozmarynowego: Ziołowy, pobudzający umysł.
  • 1 kropla Olejku Imbirowego: Rozgrzewający, pikantny, dodaje energii.
  • Opcjonalnie: 1 kropla Olejku Mięty Pieprzowej: Dodaje intensywnej świeżości i orzeźwienia.

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