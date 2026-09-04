Sprzątasz mieszkanie przed jesienią? O tych ukrytych miejscach z pewnością zapominasz

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-04 10:06

Koniec lata to tradycyjnie czas, gdy wiele osób zabiera się za większe porządki w swoich domach. Najczęściej koncentrujemy się na praniu zasłon, myciu okien czy wymianie garderoby, przygotowując wnętrza na chłodniejsze i krótsze dni. Często jednak umykają nam miejsca, które na co dzień pozostają w cieniu, a wymagają równej uwagi. Nadejście jesieni to idealna okazja, aby przyjrzeć się kilku zapomnianym przestrzeniom.

Kobieta w żółtych rękawicach myje okrągłe lustro. O jesiennych porządkach przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Podczas przygotowywania domu na jesień, warto skierować swoją uwagę na przestrzenie, które rzadko sprzątamy w ciągu roku.
  • W codziennym pośpiechu brud i kurz osiadają w miejscach, których często nie zauważamy, dlatego zmiana pory roku to doskonała okazja na małe odświeżenie.
  • Jesienne porządki są również dobrym pretekstem, aby zadbać o kaloryfery i inne elementy wyposażenia przed startem sezonu grzewczego.
  • Nie musisz organizować kilkudniowego sprzątania — poświęcenie zaledwie kilku chwil wystarczy, by zadbać o te pomijane zakamarki.

Codzienne wchodzenie i wychodzenie z domu sprawia, że drzwi zewnętrzne zbierają mnóstwo zanieczyszczeń. Zawsze pamiętaj o starannym wyczyszczeniu klamek, framug oraz przestrzeni wokół uchwytów, na których gromadzi się najwięcej bakterii i brudu.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku parapetów, które latem, przy często otwieranych oknach, zbierają sporo pyłu. Zanim włączymy ogrzewanie, dobrze jest również wyczyścić same grzejniki i miejsca za nimi, gdzie lubi zbierać się trudny do usunięcia kurz.

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Górne szafki i lampy też potrzebują mycia

Porządki przed chłodniejszym sezonem to świetny moment, aby zająć się najwyższymi partiami mebli, półkami pod sufitem oraz oświetleniem. Na żyrandolach i abażurach zbiera się niesamowita ilość brudu, która na co dzień uchodzi naszej uwadze. Przed schowaniem do szafy na zimę, należy bezwzględnie oczyścić wszelkie wentylatory, z których korzystaliśmy latem, a także odświeżyć kratki wentylacyjne w mieszkaniu.

Nie musisz przewracać całego domu do góry nogami, by poczuć różnicę. Wystarczy raptem kwadrans podczas regularnego sprzątania, aby pozbyć się zalegającego kurzu z miejsc, które przez większość roku omijamy szerokim łukiem.

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