Nie wyrzucaj skórek po pomarańczach. Ten genialny patent odmieni twoje gotowanie

Skórka pomarańczowa ma wiele zastosowań w kuchni, dlatego warto rozważyć jej zachowanie zamiast od razu wyrzucać ją do kosza.

Jej mocny, cytrusowy zapach sprawia, że idealnie komponuje się z wieloma jesiennymi daniami, deserami oraz napojami.

Ta z pozoru bezużyteczna część owocu może jeszcze posłużyć podczas gotowania i przygotowywania domowych przysmaków.

Dla miłośników gotowania w duchu zero waste, ten prosty trik kuchenny może okazać się niezwykle przydatny.

Dzięki bardzo intensywnemu aromatowi, zaledwie niewielka ilość skórki pomarańczowej jest w stanie odmienić smak wielu potraw. Możesz po prostu zetrzeć zewnętrzną, pomarańczową część i dorzucić ją do masy na ciasto, muffinki, naleśniki czy do domowego kremu.

Skórka z pomarańczy świetnie sprawdzi się też jako dodatek do herbaty. Odrobina starannie umytej skórki nada naparowi wspaniały, cytrusowy charakter. Jesienną porą szczególnie dobrze komponuje się w towarzystwie cynamonu, goździków i imbiru.

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Zrób własny aromat z użyciem skórek z pomarańczy

Innym ciekawym sposobem jest wysuszenie skórki i użycie jej do aromatyzowania cukru lub tworzenia własnych kompozycji przypraw. Musisz tylko dokładnie ją oczyścić, wysuszyć i schować do szczelnie zamkniętego słoika. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli zamierzasz spożywać skórkę, najlepiej wybierać owoce z jadalną skórką i bardzo dokładnie ją wyszorować. Pod żadnym pozorem nie używaj też fragmentów, na których widać pleśń lub inne oznaki psucia.

Ten prosty przykład pokazuje, że zanim z przyzwyczajenia wyrzucisz skórkę po pomarańczy do kosza, warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, czy nie może ona znaleźć jeszcze praktycznego zastosowania w twojej kuchni. Okazuje się bowiem, że coś, co zwykle traktujemy jako odpad, może przydać się podczas przygotowywania wielu domowych potraw, deserów czy napojów. Wystarczy odrobina kreatywności, aby wykorzystać ją ponownie, zamiast od razu się jej pozbywać.