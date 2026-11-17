Powszechne użycie listew zasilających stwarza ukryte zagrożenie! Eksperci ostrzegają przed ryzykiem przeciążenia, awarii, a nawet pożaru.

Wiele codziennych sprzętów domowych, od czajników po duże AGD, generuje zbyt duży pobór mocy lub prądy rozruchowe, by bezpiecznie dzielić zasilanie.

Nie narażaj bezpieczeństwa! Sprawdź natychmiast, które urządzenia bezwzględnie wymagają bezpośredniego podłączenia do gniazdka.

Jakich sprzętów nie powinno się podłączać do listwy zasilającej?

Rozwój technologii i coraz większa dostępność do wielu urządzeń elektronicznych sprawiły, że często liczba gniazdek w domu jest niewystarczająca. W takiej sytuacji świetnym rozwiązaniem wydają się przedłużacze oraz listwy zasilające. Praktycznie każdy z nich korzysta. Jak inaczej rozwiązać problem na przykład z telewizorem? Często do podłączenia mamy także router, modem, głośnik lub konsolę do gier. W takim przypadku gniazdek zaczyna brakować.

Eksperci wskazują, że nadmierne i nieumiejętne korzystanie z listew zasilających może być niebezpieczne. Nadmierna eksploatacja listwy może skutkować zwarciem, awarią instalacji elektrycznej, a nawet, w skrajnych przypadkach, pożarem. Ogólna zasada jest taka, że nie powinno się podłączać do jednej listwy urządzeń o dużym poborze mocy. W praktyce oznacza to, że nie włączamy do jednego przedłużacza pralki i suszarki (jednocześnie), lodówki, czajnika elektrycznego oraz zmywarki.

Aby zrozumieć skalę zagrożenia, należy przyjrzeć się parametrom technicznym domowej instalacji elektrycznej. Standardowe gniazdko ścienne w Polsce (pracujące pod napięciem 230 V) jest zazwyczaj zabezpieczone bezpiecznikiem 16 A. Oznacza to, że maksymalna moc, jaką możemy „wyciągnąć” z jednego punktu zasilania, wynosi około 3680 W (watów).

Typowa, popularna listwa zasilająca ma identyczne parametry graniczne (maksymalne obciążenie 10 A lub 16 A, czyli od 2300 W do 3680 W). Podłączenie do niej kilku urządzeń o wysokim poborze energii sprawia, że bardzo łatwo przekraczamy tę krytyczną barierę.

Urządzenia, które bezwzględnie wymagają bezpośredniego wpięcia do gniazdka

Eksperci z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz elektrycy wyróżniają kilka grup urządzeń, które z racji swojej specyfiki pracy nigdy nie powinny dzielić prądu w listwie rozdzielczej.

Urządzenia grzewcze o wysokiej mocy (rezystancyjne)

Urządzenia te zamieniają energię elektryczną bezpośrednio w ciepło za pomocą grzałek o ogromnym oporze.

Czajnik elektryczny: Pobiera zazwyczaj od 1800 W do 2400 W .

Pobiera zazwyczaj od . Grzejniki konwektorowe, olejowe i termowentylatory (tzw. farelki): Ich moc to często 2000 W – 2500 W . Pracują one w trybie ciągłym przez wiele godzin, co sprawia, że listwa nie ma czasu na schłodzenie.

Ich moc to często . Pracują one w trybie ciągłym przez wiele godzin, co sprawia, że listwa nie ma czasu na schłodzenie. Ekspresy do kawy (zwłaszcza ciśnieniowe): W momencie nagrzewania boilera pobierają chwilowo nawet 1500 W – 2000 W.

Duże AGD kuchenne i łazienkowe (obciążenia indukcyjne)

Pralki, zmywarki, suszarki bębnowe oraz lodówki to urządzenia wyposażone w silniki elektryczne oraz pompy.

Pralki i zmywarki: Ich praca dzieli się na etapy. Najbardziej wymagający jest moment podgrzewania wody (grzałka pobiera ok. 2000 W ) połączony z rozruchem silnika bębna.

Ich praca dzieli się na etapy. Najbardziej wymagający jest moment podgrzewania wody (grzałka pobiera ok. ) połączony z rozruchem silnika bębna. Lodówki i zamrażarki: Choć ich średni pobór mocy jest niski, posiadają kompresor, który podczas rozruchu generuje tzw. prąd rozruchowy (udarowy) . Może on być kilkukrotnie wyższy niż prąd znamionowy podany na tabliczce znamionowej. Może to prowadzić do wypalenia styków w listwie lub uszkodzenia filtrów przeciwprzepięciowych.

Choć ich średni pobór mocy jest niski, posiadają kompresor, który podczas rozruchu generuje tzw. . Może on być kilkukrotnie wyższy niż prąd znamionowy podany na tabliczce znamionowej. Może to prowadzić do wypalenia styków w listwie lub uszkodzenia filtrów przeciwprzepięciowych. Kuchenki mikrofalowe i piekarniki elektryczne: To kolejne urządzenia o mocy przekraczającej 2000 W - 3000 W.

Klimatyzatory przenośne i osuszacze powietrza

Podobnie jak lodówki, urządzenia te opierają się na pracy sprężarki. Ciągły pobór prądu na poziomie 1000 W – 1500 W w połączeniu z wysokim prądem rozruchowym stwarza ogromne ryzyko dla delikatnych ścieżek przewodzących wewnątrz tanich przedłużaczy.

6