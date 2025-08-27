To urządzenie zużywa najwięcej prądu w całym domu! Nawet 800 zł! Eksperci wskazali, co zrobić, aby na nim zaoszczędzić

Wzrost cen energii skłania do refleksji nad domowymi urządzeniami, które pochłaniają najwięcej prądu.

Wbrew pozorom to nie lodówka czy pralka, lecz płyta indukcyjna jest największym "pożeraczem" energii w domu, generując koszty rzędu 800 zł rocznie.

Dowiedz się, jak proste triki, takie jak gotowanie pod przykrywką czy używanie odpowiednich naczyń, mogą znacząco obniżyć rachunki za prąd.

Sprawdź, jak efektywnie korzystać z płyty indukcyjnej, by oszczędzać energię bez rezygnowania z wygody!

To urządzenie zużywa najwięcej prądu! Jego użytkowanie kosztuje kilkaset złotych

Bez prądu trudno wyobrazić sobie nasze funkcjonowanie. Wszystkie sprzęty domowe potrzebują energii elektrycznej, która kosztuje. Obecne ceny energii elektrycznej w Polsce są wyjątkowo niepewne, a veto prezydenta Nawrockiego może wydłużyć proces zamrażania cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Nic zatem dziwnego, że w takiej sytuacji coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, które urządzenie zużywają najwięcej prądu. Okazuje się, że "pewniaki" wcale są najbardziej prądożerne. Lodówka, pralki czy telewizor wcale nie znalazły się na szczycie zestawienia.

Według danych PGNiG najwięcej prądu zużywa płyta indykcyjna. Średnio jej zużycie energii elektrycznej wynosi około 750 kWh, co przekłada się na kwotę około 800 zł rocznie. Na pozostałych miejscach znalazły się:

piekarnik elektryczny (roczne zużycie prądu: 496,4 kWh),

lodówka (roczne zużycie prądu: 270 kWh),

czajnik elektryczny (roczne zużycie prądu: 240 kWh),

zmywarka (roczne zużycie prądu: 237 kWh).

Jak oszczędzić prąd na płycie indykcyjnej? Wcale nie musisz z niej rezygnować?

Choć użytkowanie płyty indykcyjnej wydaje się być kosztowne, to wcale nie musisz z niej rezygnować. Dla wielu osób płyta indukcyjna jest wygodna i stylowa. Działa na zasadzie miedzianych spirali zamontowanych pod górnym blatem płyty. Odpowiadają one za wytworzenie ciepła, które transferowane jest do góry i w ten sposób nagrzewa naczynia. Płyty indukcyjna ceniona jest przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania. W przeciwieństwie do kuchenek gazowych, płyta indukcyjna nie musi być podłączana do gazu i nie ma żadnej styczności z ogniem.

Mało osób wie, że są pewne zasady pozwalające oszczędzić prąd podczas korzystania z płyty indukcyjnej. Nowoczesne urządzenia posiadają wiele funkcji, które pozwalają na dopasowanie temperatury. Na przykład, czujniki wykrywające gotującą się wodę. Dzięki temu urządzenie może samo dopasować temperaturę oraz moc.

Producenci płyt indukcyjnych wskazują także szereg czynności, które pozwolą na oszczędzanie prądu podczas gotowania. Wśród najczęściej polecanych wymienia się: