Nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała podjął oficjalną decyzję o wstrzymaniu wszelkich prac nad budową metra ze względu na brak pisemnych gwarancji zewnętrznego finansowania ze strony rządu.

Decyzja magistratu oznacza natychmiastowe zatrzymanie przetargu na dokumentację projektową, którego koszt szacowano na 40 milionów złotych, oraz całkowitą likwidację specjalnego referatu do spraw metra.

Władze miasta zapowiadają, że powrócą do prac projektowych wyłącznie po otrzymaniu oficjalnego, pisemnego potwierdzenia o zabezpieczeniu rządowych środków z budżetu centralnego na tę inwestycję.

Łukasz Gibała zamraża procedury przy krakowskim metrze. Magistrat likwiduje specjalny referat

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazał, że podjął oficjalną decyzję o wstrzymaniu wszelkich dotychczasowych prac nad przygotowaniem krakowskiego metra. Oznacza to natychmiastowe zamrożenie procedur, które miały przybliżyć miasto do rozpoczęcia inwestycji. Główną przyczyną tego kroku jest brak twardych, pisemnych zapewnień w sprawie zewnętrznego wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia.

Ruch magistratu bezpośrednio przełożył się na zatrzymanie przetargu na dokumentację projektową o szacowanym koszcie 40 milionów złotych. W ramach głębokich cięć w budżecie przeznaczonym na ten cel prezydent Krakowa zdecydował także o całkowitym zlikwidowaniu specjalnego referatu do spraw metra. Przez ostatnie dwa lata ta komórka urzędnicza pochłonęła z kieszeni mieszkańców blisko 5 milionów złotych, a w ocenie nowych władz nie przyniosła współmiernych efektów, które w obecnej sytuacji uzasadniałyby jej dalsze finansowanie.

Samorząd czeka na pieniądze z budżetu centralnego

Łukasz Gibała zaznacza, że dla władz stolicy Małopolski priorytetem pozostaje ochrona stabilności finansowej miasta. Samorząd nie chce brać na siebie gigantycznego ryzyka finansowego bez realnego partnerstwa ze strony państwa.

„Nie będziemy ryzykować pieniędzy Krakowian bez pisemnej gwarancji finansowania inwestycji ze strony rządu” – zadeklarował stanowczo prezydent Krakowa Łukasz Gibała, wyjaśniając powody zablokowania procedur.

Miejskie władze nie wykluczają jednak powrotu do projektu w przyszłości. Urzędnicy wznowią przerwane prace projektowe, gdy w Warszawie zapadną wiążące decyzje, a samorząd otrzyma oficjalne, pisemne potwierdzenie zabezpieczenia środków rządowych z budżetu centralnego na budowę metra. Do tego czasu plany stworzenia podziemnej kolei pod Wawelem pozostają wstrzymane.

Sonda Czy w Krakowie jest potrzebne metro? tak nie nie mam zdania