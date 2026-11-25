Tomasz jest jedną z najciężej rannych osób podczas zamachu, do którego doszło w Krakowie. Mężczyzna został postrzelony w twarz. Jak wynika z informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, 24-latek wciąż przebywa w szpitalu, ale został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii na inny oddział. Ma osobną salę, w której może spotykać się z bliskimi. Jego stan wciąż nie pozwala jednak na powrót do domu.

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Strażak potrzebuje kosztownego leczenia

Tomasz Młynarczyk jest ochotnikiem z OSP Olszowice. W czasie zamachu w Krakowie został poważnie ranny. Jak informuje WP, obrażenia spowodowały poważne rany i ubytki kości. Przed młodym strażakiem długa droga do odzyskania zdrowia, a leczenie może wymagać wielu kolejnych operacji, w tym zabiegów plastycznych.

– Zbieramy dla Tomka pieniądze. Duże pieniądze, bo aż 4 mln zł – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Andrzej Pyrdek, prezes OSP w Olszowicach.

Jak wyjaśnił, konieczne mogą być także zabiegi wykonywane za granicą, a lekarze być może będą musieli wykorzystać nowoczesne metody rekonstrukcji, takie jak drukowanie kości w technologii 3D.

– Kula na szczęście go nie zabiła, ale spowodowała poważne rany i ubytki kości. Teraz przed Tomkiem bardzo długa rehabilitacja i zapewne nie kilka, lecz kilkanaście operacji. W tym operacji plastycznych. Być może część trzeba będzie zrobić za granicą i wykorzystać przy tym tak nowatorskie metody jak druk kości metodą 3D. Zapewniam, że żadna zebrana złotówka nie będzie zmarnowana. Te pieniądze naprawdę są potrzebne na leczenie naszego kolegi – podkreślił Andrzej Pyrdek w rozmowie z WP.

Polacy ruszyli z pomocą

Zbiórka na rzecz Tomasza spotkała się z ogromnym odzewem. 25 listopada na koncie było już ponad 3,1 mln zł. Celem jest zebranie 4 mln zł, które mają pomóc w pokryciu kosztów leczenia, operacji i rehabilitacji.