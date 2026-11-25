W wyznaczonych miastach mieszkańcy zyskają okazję do zrobienia sobie pamiątkowych fotografii na tle kultowego pojazdu. Organizatorzy przewidzieli, że wizyta w każdym z zaplanowanych punktów potrwa około dwóch godzin.

- Ciężarówka Coca-Cola to symbol świąt, na którego powrót wiele osób czeka przez cały rok. Chcemy, by spotkanie z nią było okazją do oderwania się od codziennych obowiązków i spędzenia czasu razem - z rodziną, przyjaciółmi czy sąsiadami - mówi Julia Strojek-Gwardecka, Senior Brand Managerka w Coca-Cola Polska.

Autor: Coca-Cola Company/ Materiały prasowe

Trasa ciężarówki Coca-Coli i cztery tajemnicze miasta

Tegorocznemu odsłanianiu pełnego harmonogramu przejazdu towarzyszy specjalna gra w sieci. Począwszy od 28 listopada, podpowiedzi pozwalające odgadnąć cztery ukryte miejscowości będzie publikował iluzjonista i influencer Czarek Czaruje. Dodatkowe wskazówki dla internautów przekażą również inni popularni twórcy, a wśród nich Zofia Strulak, Gracjan Pawłowski, Olga Grzebielec oraz Anna Wójcik.

Biorący udział w zabawie internauci mogą publikować własne przypuszczenia bezpośrednio w sekcji komentarzy. Te cztery owiane tajemnicą punkty zostaną oficjalnie zdradzone w trakcie finału akcji i naniesione na specjalną mapę w serwisie internetowym Coca-Coli.

Świąteczna ciężarówka Coca-Coli. Lista miast i harmonogram postojów

Wielki przejazd po Polsce startuje już w pierwszym dniu grudnia, a dotychczas ujawniony harmonogram wizyt prezentuje się następująco.

- 1 grudnia w Mielcu (od 15.00 do 17.00) i w Tarnowie (od 18.30 do 20.30)

- 2 grudnia w Nowym Sączu (od 15.00 do 17.00) i w Brzesku (od 18.30 do 20.30)

- 3 grudnia w Krakowie (od 18.00 do 20.00)

- 4 grudnia w Biertowicach (od 15.00 do 17.00) i w Wadowicach (od 18.30 do 20.30)

- 5 grudnia w Prudniku oraz w Rudzie Śląskiej (od 15.00 do 17.00)

- 6 grudnia w Bytomiu (od 18.30 do 20.00)

- 9 grudnia w Siedlcach (od 15.00 do 17.00) i w Mińsku Mazowieckim (od 18.30 do 20.00)

- 10 grudnia w Skierniewicach (od 15.00 do 17.00) i w Łodzi (od 18.30 do 20.30)

- 11 grudnia w Toruniu (od 15.00 do 17.00)

- 12 grudnia w Kartuzach (od 15.00 do 17.00) i w Gdyni (od 18.30 do 20.30)

- 13 grudnia w Gdańsku (od 18.30 do 20.30)

- 16 grudnia w Augustowie (od 15.00 do 17.00) i w Suwałkach (od 18.30 do 20.30)

Twórcy wydarzenia informują również, że część zaplanowanych przystanków zostanie zorganizowana w sąsiedztwie marketów sieci Biedronka.

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Loteria Coca-Coli „Magia Wygrywania” i nagrody do zdobycia

Do 11 stycznia 2027 roku fani marki mogą brać udział w loterii „Magia Wygrywania”, w której pula przekracza 3000 upominków. Na liście nagród znalazły się między innymi bilety wstępu do Mandorii, urządzenia elektroniczne, piżamy z jedwabiu oraz bony zakupowe. Zwycięzca nagrody głównej otrzyma czteroosobowy wyjazd do Hotelu Arłamów, a także kartę przedpłaconą zasilaną kwotą 500 zł.

Warunkiem przystąpienia do zabawy jest zakup dowolnego napoju z oferty Coca-Coli, zachowanie dowodu zakupu oraz rejestracja kodu z nakrętki bądź zawleczki w oficjalnej aplikacji marki. Taki kod podlega wymianie na wirtualny token, co otwiera drogę do walki o nagrody przyznawane natychmiastowo. Wszystkie przesłane zgłoszenia wezmą ponadto udział w finałowym losowaniu nagrody głównej, które odbędzie się 13 stycznia 2027 roku.