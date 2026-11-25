Ulgi dla przedsiębiorców w Krakowie. Na jakie wsparcie po tragedii na Rynku Głównym mogą liczyć firmy?

Krakowski magistrat zareagował na problemy podmiotów działających w ścisłym centrum stolicy Małopolski. Nagłe obostrzenia i wyłączenie z użytku części stref reprezentacyjnych sprawiły, że wielu właścicieli firm nie mogło realizować zapisów umów czasowego udostępnienia nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, które wcześniej zawarli z samorządem.

Władze miejskie przekazały, że nowe regulacje mają realnie odciążyć poszkodowane podmioty gospodarcze. Przepisy dają podstawę do czasowego zawieszenia płatności należności wobec Gminy Miejskiej Kraków. Zainteresowani przedsiębiorcy zyskali ponadto prawo do potrącenia ze swoich opłat kwot odpowiadających dokładnie temu okresowi, w którym realizacja miejskich umów i prowadzenie biznesu były całkowicie niemożliwe.

Gastronomia, dorożki i handel obwoźny. Kogo obejmie zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa?

Zmiany w umowach zarządzone przez prezydenta objęły sektory najbardziej dotknięte paraliżem krakowskiego Rynku. Urzędnicy skierowali wsparcie finansowe i formalne do ściśle wyznaczonych grup zawodowych.

Przyznane w Krakowie ulgi przysługują przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w czterech obszarach:

w sektorze gastronomicznym, obejmującym między innymi letnie ogródki gastronomiczne,

w usługach dorożek konnych, wpisanych na stałe w krajobraz krakowskiego Rynku,

w handlu obwoźnym oraz tradycyjnej sprzedaży pamiątek i wyrobów regionalnych,

w działalności artystycznej i reklamowej prowadzonej w przestrzeni publicznej w centrum miasta.

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