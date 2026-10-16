Nastolatkowie zginęli podczas jazdy ciągnikiem! Prokuratura ujawnia szczegóły

Dramat w Ostrowie Świeckim. Prokuratura bada śmierć nastolatków

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie przekazała nowe informacje dotyczące tragicznej śmierci dwóch nastolatków w Ostrowie Świeckim. Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło dzień wcześniej. Chłopcy zginęli po tym, jak ciągnik rolniczy marki Kirowiec spadł z wału przeciwpowodziowego.

„Prokuratura Rejonowa w Chełmnie w dniu 16 października 2026 roku wszczęła śledztwo w sprawie narażenia w dniu 15 października 2026 roku w miejscowości Ostrów Świecki małoletnich, Wojciecha G. oraz Pawła U. na bezpośrednie bezpieczeństwo utraty życia poprzez dopuszczenie do kierowania ciągnikiem rolniczym marki Kirowiec, w wyniku czego doszło do utraty panowania nad ciągnikiem i nieumyślnego spowodowania śmierci Wojciecha G. oraz Pawła U.” – poinformowali przedstawiciele prokuratury.

Śledztwo dotyczy narażenia nastolatków na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura będzie ustalać, kto pozwolił 17-latkowi prowadzić ciężki ciągnik i jak dokładnie doszło do tragedii.

Tragedia w Ostrowie Świeckim. Prokuratura wyznaczyła datę sekcji zwłok

„Przedmiotowe śledztwo znajduje się na początkowym etapie. Na dzień 20 października tego roku zaplanowana została sekcja zwłok obu mężczyzn” – przekazano w komunikacie Prokuratury Rejonowej w Chełmnie.

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek, 15 października, wieczorem. Za kierownicą ciągnika siedział 17-letni chłopiec, któremu towarzyszył 13-latek. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna spadła z wału przeciwpowodziowego i przewróciła się kołami do góry.

Ciężki ciągnik przygniótł obu nastolatków. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, musieli podnieść pojazd, aby wydostać spod niego poszkodowanych. Niestety, obu chłopców nie udało się uratować.

Śledczy mają teraz wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii, w tym ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie nastolatka do kierowania ciągnikiem.

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