Tak kibice fetowali mistrzostwo Apatora w centrum Torunia! Mamy zdjęcia i filmy

Konrad Marzec
2025-10-02 20:32

PRES Grupa Deweloperska Toruń to nowy Drużynowy Mistrz Polski na żużlu. "Anioły" Piotra Barona wygrały PGE Ekstraligę i w czwartek (2 października 2025) świętowały wspólnie z kibicami, samorządowcami i władzami klubu. Mamy zdjęcia i filmy z Rynku Staromiejskiego. Zobaczcie je na se.pl.

  • 28 września PRES Grupa Deweloperska Toruń bronił 18-punktowej zaliczki w Lublinie. "Anioły" przegrały z Orlen Oil Motorem 38:52, ale to wystarczyło do zgarnięcia złotych medali za wygranie PGE Ekstraligi.
  • W czwartek (2 października 2025) zawodnicy, trener Piotr Baron, władze klubu, samorządowcy i kibice świętowali na Rynku Staromiejskim w Toruniu.
  • Nie zabrakło głośnego dopingu, podziękowań, wzruszeń i... klubowych barw! Zobaczcie zdjęcia i wideo na se.pl.

Toruń: Apator świętował mistrzostwo Polski na Rynku Staromiejskim. Zdjęcia i wideo z fety

- Nie spodziewałem się, że tylu was przyjdzie, mimo chłodnego wieczoru - mówił do zgromadzonych właściciel KS Toruń, Przemysław Termiński. Działacz zapewnił, że 9 października klub przekaże dobre wieści dla fanów. Rzeczywiście, na Rynku Staromiejskim widzieliśmy tłumy. Torunianom dziękował gospodarz grodu Kopernika, Paweł Gulewski, który dodał, że był z klubem również w trudniejszych momentach. Marszałek Piotr Całbecki apelował o kibicowanie Abramczyk Polonii Bydgoszcz i dziękował władzom klubu z grodu Kopernika.

Wzruszenia nie ukrywała prezes Ilona Termińska. - Oj dobrze smakuje mistrzostwo - podkreśliła. Głównymi bohaterami byli jednak zawodnicy i trener Piotr Baron. Kibice stworzyli piękną atmosferę, którą możemy kojarzyć z Motoareny. Zobaczcie galerię ze zdjęciami autorstwa Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu"!

Torunianie triumfowali w DMP po 17 latach przerwy. To pierwsze złoto w historii Motoareny, która wreszcie jest domem mistrzów Polski. Spełniło się wielkie marzenie Przemysława Termińskiego. - W 2014 roku, gdy obejmowałem klub, byłem naiwny. Później pojawiły się wątpliwości, nawet przed startem tego sezonu - przyznał właściciel KS Toruń.

Kibice "Aniołów" byli spragnieni sukcesu i wielu z nich przyszło w czwartkowy wieczór na Rynek Staromiejski. - Mistrz, mistrz, Apator! - te okrzyki słyszała cała starówka. Zobaczcie jeden z filmów z centrum Torunia. Kolejne pojawią się wkrótce!

Wychowanek dał złoto Apatorowi. Wzruszające słowa Piotra Barona po finale
