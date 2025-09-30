Wychowanek dal złoto Apatorowi. Wzruszające słowa Piotra Barona po finale

1 listopada 2023 roku Piotr Baron został nowym szkoleniowcem Apatora Toruń. Wychowanek klubu najpierw zdobył z drużyną brązowy medal DMP, a w sezonie 2025 poprowadził "Anioły" do tytułu mistrza Polski.

- Chciałem spłacić dług wobec klubu, dzięki któremu mogłem zostać zawodnikiem - powiedział nam Baron po rewanżowym finale PGE Ekstraligi. Rozmowę z menedżerem PRES Grupa Deweloperska Toruń prezentujemy w formie wideo.

Szkoleniowiec dziękował m.in. zarządowi, kibicom, zawodnikom oraz Janowi Ząbikowi. Wspomniał też o... napojach wyskokowych! W jakim kontekście? Ten fragment z pewnością wywołuje szeroki uśmiech u większości fanów.

- Chciałem przyjść do klubu i osiągnąć w nim sukces. Chciałem spłacić dług. Apator mnie wyszkolił, dzięki niemu mogłem zostać zawodnikiem. Dziękuje zarządowi, prezesom, kibicom, zawodnikom. Dziękuję Janowi Ząbikowi, mojemu pierwszemu trenerowi. Mam ogromny szacunek do tego faceta. Wiele mnie nauczył i do dziś mam w nim wsparcie - podkreślił Baron w rozmowie z "Super Expressem".

Jego PRES Toruń przegrał w Lublinie 38:52, ale to wystarczyło do złota. Przewaga z Motoareny była olbrzymia (54:36 na korzyść "Aniołów"). Tytuł DMP przypieczętował Mikkel Michelsen, złoty transfer klubu z grodu Kopernika. - Gratulacje dla zarządu za transfer Mikkela do Torunia. Świetny chłopak, jak i cała reszta drużyny, bo i Emil, Lambo, czy Dudi, juniorzy, Janek - wszyscy są świetni, więc bardzo im dziękuję. Relacje między zawodnikami? To nie moja zasługa, tylko takiego Amerykanina. Jack Daniels się chyba nazywa - uśmiechnął się Baron.

Rozmowę z trenerem Baronem w formie wideo znajdziecie nad tekstem!

