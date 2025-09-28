Tak PRES Toruń świętował tytuł w Lublinie! Mamy ekskluzywne materiały z ceremonii

52:38 - taki wynik nie sprawił, że Lublin oszalał z radości. Orlen Oil Motor Lublin zwolnił tron, na którym zasiadł PRES Grupa Deweloperska Toruń. Gród Kopernika tej nocy nie zamierzał szybko kłaść się spać!

W tym materiale prezentujemy czytelnikom zdjęcia i wideo z ceremonii wręczenia trofeum. Odbyła się ona kilkanaście minut po ostatnim wyścigu zawodów.

Po ceremonii z Lublinem pożegnał się Dominik Kubera. Zobaczcie, jak cieszyła się ekipa "Aniołów" przy Alejach Zygmuntowskich!

Żużel. Tak PRES Grupa Deweloperska Toruń świętował mistrzostwo Polski!

17 lat czekał toruński klub żużlowy na mistrzostwo Polski. Hasło "Wiara jest w nas, mistrza Polski nadejdzie czas" nie jest już aktualne! Podopieczni Piotra Barona wywalczyli złote medale na terenie Orlen Oil Motoru Lublin.

Zobacz też: Kocioł przy Alejach Zygmuntowskich! Mamy dużo zdjęć kibiców z finału Motor Lublin - PRES Toruń

Po zawodach prezes Ilona Termińska z dumą założyła szarfę dla Drużynowych Mistrzów Polski, a Robert Lambert mógł wznieść do góry puchar dla złotych medalistów. Wszystkiemu towarzyszyło efektowne show, zorganizowane przez PGE Ekstraligę. Było na co popatrzeć! Zobaczcie galerię autorstwa Wojciecha Szubartowskiego we współpracy z "Super Expressem".

Transfery na wagę złota!

O ile Jan Kvech nie był pierwszoplanową postacią PRES Toruń (dodał wiele w kontekście atmosfery w zespole), o tyle Mikkel Michelsen był transferowym strzałem w dziesiątkę. Duńczyk był liderem na torze, a poza nim dobrym duchem zespołu. Nic więc dziwnego, że zdecydował się przedłużyć umowę przynajmniej do końca 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że państwo Termińscy utrzymają trzon zespołu na kolejne lata. Kibice "Aniołów" mają powody do optymizmu. Zobaczcie ich zdjęcia poniżej! Mamy też krótki film z Lublina.