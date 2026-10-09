Przemysław Termiński zdradza, kto w parkingu jest największym samcem alfa

Żużel. Zespół PRES Grupa Deweloperska Toruń przeszedł do historii

Obecny skład PRES Grupa Deweloperska przeszedł do historii. Po raz pierwszy w historii toruńskiego żużla "Anioły" obroniły tytuł DMP. Mało tego - zrobili to praktycznie w tym samym składzie. W zeszłym roku seniorami byli: Patryk Dudek, Robert Lambert. Mikkel Michelsen i Emil Sajfutdinow. Na pozycji U24 w zeszłym roku jeździł Jan Kvech. W tym sezonie Czecha zastąpił Norick Bloedorn.

Nie zmienili się juniorzy. Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński byli eksportowym duetem PRES Toruń.

- W przyszłym roku będziemy chcieli zdobyć trzecie złoto z rzędu - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" Przemysław Termiński, właściciel KS Toruń.

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Jednak zanim zgodnie z tradycją w okolicach Świąt Wielkanocnych rozpocznie się nowy sezon, w Toruniu odbędzie się uroczyste spotkanie wszystkich zawodników z kibicami. Na razie o wydarzeniu wiadomo tylko tyle, że ma się odbyć.

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Żużlowcy to wyjątkowi sportowcy. Każdy z nich chce wygrywać. Nie wszyscy potrafią dogadać się z kolegami z tego samego zespołu. Każdy ma inny temperament. Według naszych informacji chociaż Michelsen jest zamknięty w sobie, to jest to człowiek "do rany przyłóż". Patryk Dudek chce wygrywać i zdobywać tytuły.

Lambert? Niby taki spokojny, ale jak coś jest nie tak z silnikiem, to podobnież potrafi powiedzieć niecenzuralne słowo do swoich mechaników. Emil to też diabelski charakter. Jaki jest Antek Kawczyński, to wszyscy widzą. Na szczęście odczuwa respekt przed trenerem Barona. Mikołaj Duchiński należy do tych, którzy czasami myślą za dużo na torze, choć końcówkę sezonu miał doskonałą.

Nasi dziennikarze zapytali prezesa Termińskiego, kto jego zdaniem w parku maszyn jest największym samcem alfa. Czy jest to Robert Lambert? A może Emil Sajfudinow.?

- Piotrek Baron - odpowiedział pewnie bez chwili wahania. - Ale nie na takiej zasadzie, że ja jestem najważniejszy na wsi. Piotrek ma ze wszystkimi doskonały kontakt - mechanikami, toromistrzami. No i zna się bardzo dobrze na tym co robi - usłyszał w odpowiedzi reporter "Super Expressu".

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