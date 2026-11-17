Miejscem tego groźnego incydentu była ulica Hallera w Mogilnie. Pracujący na miejscu funkcjonariusze wstępnie ustalili, że siedząca za kierownicą Opla 35-latka zlekceważyła przepisy i nie ustąpiła pierwszeństwa 76-letniej pieszej, która znajdowała się już na pasach, w wyniku czego uderzyła w seniorkę.

Ranna mieszkanka Mogilna wymagała pomocy medycznej i trafiła do szpitala. Odniesione przez seniorkę obrażenia sprawiły, że całe zdarzenie zostało formalnie zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Mundurowi przebadali kobietę prowadzącą Opla i potwierdzili, że w chwili potrącenia była ona trzeźwa.

Wypadek na ul. Hallera w Mogilnie. Kierująca Oplem straciła prawo jazdy

W trakcie czynności śledczy zabezpieczyli między innymi nagranie z monitoringu miejskiego, które w pełni pokryło się z pierwszymi ustaleniami dotyczącymi okoliczności wypadku. Mundurowi ocenili zachowanie kierującej jako rażące złamanie zasad bezpieczeństwa na drodze, dlatego policjanci od razu zatrzymali 35-latce prawo jazdy.

Dysponujemy wstrząsającym wideo, które zarejestrowało moment tego groźnego potrącenia. Zapis z kamery stanowi doskonałe przypomnienie o tym, że zbliżając się do przejść dla pieszych należy zachować szczególną uwagę i bezwzględną ostrożność.

Sprawą mieszkanki powiatu mogileńskiego zajmie się teraz sąd. Kodeks karny przewiduje, że za spowodowanie wypadku skutkującego obrażeniami ciała grozi jej do 3 lat więzienia.