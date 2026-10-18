Wiktor Sas szykuje wielkie show na Eurowizji! Mamy zdjęcia z prób polskiego reprezentanta!

Zwycięzca dziewiątej odsłony muzycznego talent show „The Voice Kids”, czternastoletni Wiktor Sas, powalczy o triumf w konkursie Eurowizja Junior 2026. Po wielu tygodniach intensywnych przygotowań polski reprezentant wraz ze swoją ekipą wyruszył na Maltę. Podczas festiwalu wykona utwór zatytułowany „Gravity”. Zanim jednak młody artysta wszedł na pokład samolotu, na lotnisku pożegnała go grupa wiernych fanów, stale wspierających jego talent.

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W wywiadzie udzielonym Radiu Eska wokalista przyznał, że chociaż organizatorzy na Malcie zablokowali możliwość użycia podwieszeń i efektownych lotów nad sceną, publiczność i tak zobaczy niezwykłe widowisko. Udało nam się dotrzeć do przedpremierowych fotografii z prób Wiktora, które zdradzają pierwsze szczegóły wizualne tego muzycznego wydarzenia.

Wiktor Sas obiecuje spektakularny występ na Eurowizji Junior 2026

Wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobre show. Bardzo dobry pokaz, bo to naprawdę tyle, ile serca włożyliśmy w tę piosenkę, w ten występ, w to, co się tam zadzieje, to mi się wydaje, że wszyscy to docenią.

Reprezentant Polski zadeklarował również, że sceniczna aranżacja utworu „Gravity” zostanie urozmaicona o nietuzinkowe i mocno zaskakujące elementy niespodzianki.

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Może tak, no jest troszeczkę podobne, ale jest inne, jest inne.

Wokalista oraz jego współpracownicy udali się na Maltę 17 października, czyli na równo tydzień przed finałowym koncertem w ramach Eurowizji Junior 2026. Już kolejnego dnia zdobyliśmy pierwsze kadry z próbnych występów na scenie, które można na spokojnie obejrzeć w naszej galerii zdjęciowej.

Intensywne przygotowania do występu Wiktora Sasa

Należy zaznaczyć, że przed tym premierowym, zagranicznym wyjazdem czternastolatka, zorganizowano mu uroczyste pożegnanie w jego rodzinnej miejscowości. Z kolei w samym dniu wylotu, na terenie warszawskiego lotniska Chopina na Okęciu, całej delegacji gorąco kibicowali zgromadzeni fani oraz liczni przedstawiciele mediów.

Wraz z młodym artystą na Maltę poleciał kwartet tancerek, w którego skład wchodzą: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel oraz Kamila Surynt. Za koncepcję reżyserską i układ choreograficzny odpowiadają Tomasz Prządka i Tomasz Motyl. Zaraz po uroczystym przywitaniu na wyspie, polska delegacja wzięła się do ciężkiej pracy. Na artystów czekają kolejne próby techniczne oraz stresujący występ przed komisją jurorską, co będzie bezpośrednim wstępem do głównego koncertu transmitowanego na żywo przez telewizję TVP.

Słuchajcie, głosujemy od dwudziestego trzeciego października od godziny 23:59 do godziny 20:59 dwudziestego czwartego października na stronie jest kropka TV, więc słuchajcie, głosujemy na trzy kraje całkowicie bezpłatnie, a potem, gdy zaśpiewają już wszystkie kraje, po dwudziestej pierwszej głosujemy jeszcze raz. Przez 15 minut. Mam nadzieję, że na Polskę

— w ten sposób młody reprezentant zapraszał do wsparcia i oddawania głosów podczas audycji w Radiu Eska.

Zasady głosowania na Polskę w Eurowizji Junior 2026

Dwudziesta czwarta edycja Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 24 października w maltańskiej miejscowości Ta' Qali. Na scenie zaprezentują się wokaliści z szesnastu państw, a nasz polski reprezentant wystąpi z siódmym numerem startowym. Relację na żywo z tego wielkiego, muzycznego wydarzenia będzie można śledzić na antenie TVP2 od godziny 21:00. Oddawanie głosów jest w pełni darmowe, a polscy widzowie mogą wesprzeć swojego faworyta za pomocą oficjalnego portalu jesc.tv.

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026