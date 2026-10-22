Pogoda w Katowicach (23-25 października)

Nadchodzący weekend w Katowicach przyniesie zmienną aurę, która z każdą kolejną dobą będzie się pogarszać. Początek zapowiada się bardzo obiecująco, z dużą ilością słońca i komfortową temperaturą. Niestety, sobota i niedziela to już zupełnie inna historia – z chmurami, deszczem i silniejszym wiatrem.

Słoneczny i ciepły piątek

Piątek, 23 października, będzie zdecydowanie najładniejszym dniem weekendu w Katowicach. Na niebie nie pojawią się żadne chmury, co pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Temperatura będzie bardzo przyjemna, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą prawie 14 stopni Celsjusza. Noc będzie już chłodna, z temperaturą spadającą do około 5°C. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Chłodniejsza sobota z chmurami

W sobotę aura wyraźnie się zmieni. Słoneczne niebo zastąpi duże zachmurzenie, które utrzyma się przez większość dnia. Temperatura maksymalna będzie niższa niż w piątek i sięgnie około 11 stopni Celsjusza. Poranek będzie jednak cieplejszy, z temperaturą minimalną na poziomie około 6°C. W ciągu dnia mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

Deszczowa i wietrzna niedziela

Niedziela, 25 października, przyniesie największe załamanie pogody w Katowicach. Dzień będzie pochmurny, a do tego pojawią się intensywne opady deszczu. Wiatr wyraźnie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s. Niedzielny poranek będzie też najzimniejszy w ten weekend – termometry pokażą zaledwie 4°C. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 13 stopni, ale deszcz i wiatr sprawią, że odczucie chłodu będzie większe.

Pogoda na weekend w Katowicach. Jak spędzić czas?

Słoneczny i ciepły piątek to idealny moment na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Długi spacer po parku, wycieczka rowerowa czy spotkanie ze znajomymi w plenerze to doskonałe pomysły na wykorzystanie dobrej aury. Z kolei pochmurna sobota sprzyja krótszym wyjściom lub odwiedzeniu miejsc pod dachem. Deszczowa i wietrzna niedziela to już pogoda, która najbardziej zachęca do pozostania w domu, nadrobienia zaległości filmowych lub spędzenia czasu w kawiarni, galerii czy kinie.

Dane pogodowe: OpenWeather