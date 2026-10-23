Pożar auta na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Został tylko wrak

Spis treści Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Spłonął samochód osobowy

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Spłonął samochód osobowy

Do niebezpiecznego incydentu doszło w piątek, 23 października tuż przed godziną 9:00. Ogień pojawił się w aucie poruszającym się Trasą Łazienkowską, w pobliżu hali Torwar oraz przystanku autobusowego Rozbrat 02. Z informacji przekazanych przez asp. Jakuba Pacyniaka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I wynika, że funkcjonariusze wylegitymowali kierującego pojazdem, a w wyniku pożaru nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Zdarzenie miało miejsce na jezdni prowadzącej w kierunku warszawskiej Ochoty. Pojazd uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, a na drodze pozostał jedynie spalony wrak samochodu. Ze wstępnych analiz pracujących na miejscu policjantów wynika, że prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia był samozapłon, który mógł wynikać z usterki silnika lub uszkodzenia akumulatora.

W trakcie trwania tej niebezpiecznej sytuacji doszło dodatkowo do drobnej kolizji na drodze. Samochód osobowy zderzył się z białym skuterem, jednak było to niegroźne zdarzenie, w którym nikt nie ucierpiał.

Obecnie w rejonie pożaru wciąż trwają czynności prowadzone przez służby porządkowe. Z powodu trwających działań środkowy pas ruchu w kierunku centrum stolicy został zablokowany. Obecni na miejscu funkcjonariusze policji ręcznie kierują ruchem, starając się w ten sposób rozładować powstające zatory.

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