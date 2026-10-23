Koniec kultowych niebieskich wiat w centrum Warszawy. Zastąpią je nowe stalowe konstrukcje

Z centrum znikną stare wiaty metra

W sercu stolicy szykuje się istotna zmiana wizualna. Obecne, półkuliste zadaszenia nad wejściami do stacji metra Centrum zostaną zastąpione nowoczesnymi konstrukcjami, co oznacza pożegnanie z charakterystycznym, niebieskim kolorem z lat 90.

Jak wynika z uzyskanych w marcu 2026 roku pozwoleń na budowę, modernizacja obejmie cztery wiaty. Będą one zlokalizowane w sąsiedztwie Placu Centralnego oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Według informacji przekazanych przez portal MuratorPlus, nowe zadaszenia wykonane zostaną z gładkiej, giętej stali nierdzewnej, a ich konstrukcję podtrzymywać będą kolumny w kształcie litery "V". Dla bezpieczeństwa podróżnych przewidziano specjalne barierki chroniące przed upadkiem na schody. Tradycyjnie nie zabraknie też charakterystycznego logotypu Metra Warszawskiego i nazw stacji. W przeciwieństwie do starych wiat nowe mają prezentować się znacznie lżej i subtelniej wpisywać się w miejski krajobraz.

Serwis opublikował także wizualizacje nowych zadaszeń. Można je obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii, która prezentuje planowany wygląd przestrzeni wokół stacji metra.

Kiedy wymiana wiat?

Przedstawione grafiki mają charakter poglądowy, a ostateczny wygląd wiat może różnić się w szczegółach. Wizualizacje pokazują jednak wyraźny kierunek zmian, jakie zaplanowały władze miasta w odniesieniu do tych przestrzeni.

Dokładny termin rozpoczęcia prac nie jest jeszcze znany. Wiadomo za to, że miasto przymierza się do podobnej inwestycji również po przeciwnej stronie stacji, czyli od strony popularnej "patelni". Przyszłość pozostałych starych wiat z lat 90., chociażby przy stacjach Świętokrzyska, Politechnika czy Pole Mokotowskie, pozostaje na razie otwarta.

Sama koncepcja modernizacji zadaszeń spotyka się z ogólną aprobatą, jednak sposób wyboru projektu budzi kontrowersje. Władze Warszawy nie zdecydowały się na rozpisanie otwartego konkursu architektonicznego na tak ważny element ścisłego centrum, co przypomina sytuację ze zmianą projektu nowej siedziby TR Warszawa, również zlokalizowanej w tej samej okolicy.

Szok w centrum Warszawy