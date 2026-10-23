Ukradł psa ze schroniska! 51-latek miał zaskakujące tłumaczenie

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-10-23 18:35

Do niewiarygodnych scen doszło w warszawskim schronisku dla zwierząt! W poniedziałek (19 października) 51-letni mężczyzna przeskoczył ogrodzenie placówki, dostał się do jednego z boksów i zabrał psa. Kiedy został przyłapany, miał absurdalne wytłumaczenie. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia!

Zatrzymany 51-latek w kajdankach prowadzony przez policjantów. O kradzieży psa z Palucha przeczytasz na SE.
Autor: KRP III/ Materiały prasowe

Przeskoczył ogrodzenie i zabrał psa ze schroniska

Do zdarzenia doszło w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Paluch w Warszawie. 51-latek przeskoczył ogrodzenie, dostał się do jednego z boksów i zabrał stamtąd mieszańca. Następnie próbował opuścić teren schroniska razem z psem.

Zauważyli go jednak pracownicy placówki. Mężczyzna próbował uciekać, ale został ujęty wraz z czworonogiem i przekazany policjantom z komisariatu Warszawa Włochy.

Chciał tylko wyprowadzić psa na spacer? Grozi mu 10 lat więzienia

Najbardziej zaskakujące okazało się tłumaczenie zatrzymanego. Mężczyzna przekonywał policjantów, że wcale nie zamierzał kraść zwierzęcia.

– W rozmowie z policjantami mężczyzna tłumaczył, że chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer, ponieważ – jak twierdził – dyrektorka schroniska miała mu tego zabronić – informuje asp. Małgorzata Gębczyńska z policji.

51-latek trafił do komisariatu, a następnie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Kolejnego dnia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za takie przestępstwo grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Na szczęście cała historia zakończyła się dobrze dla czworonoga. Pies bezpiecznie wrócił pod opiekę pracowników schroniska.

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