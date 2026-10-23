Ukradł psa ze schroniska! 51-latek miał zaskakujące tłumaczenie

Przeskoczył ogrodzenie i zabrał psa ze schroniska

Do zdarzenia doszło w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Paluch w Warszawie. 51-latek przeskoczył ogrodzenie, dostał się do jednego z boksów i zabrał stamtąd mieszańca. Następnie próbował opuścić teren schroniska razem z psem.

Zauważyli go jednak pracownicy placówki. Mężczyzna próbował uciekać, ale został ujęty wraz z czworonogiem i przekazany policjantom z komisariatu Warszawa Włochy.

Chciał tylko wyprowadzić psa na spacer? Grozi mu 10 lat więzienia

Najbardziej zaskakujące okazało się tłumaczenie zatrzymanego. Mężczyzna przekonywał policjantów, że wcale nie zamierzał kraść zwierzęcia.

– W rozmowie z policjantami mężczyzna tłumaczył, że chciał jedynie wyprowadzić psa na spacer, ponieważ – jak twierdził – dyrektorka schroniska miała mu tego zabronić – informuje asp. Małgorzata Gębczyńska z policji.

51-latek trafił do komisariatu, a następnie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Kolejnego dnia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za takie przestępstwo grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Na szczęście cała historia zakończyła się dobrze dla czworonoga. Pies bezpiecznie wrócił pod opiekę pracowników schroniska.