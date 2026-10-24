Amerykańska gwiazda w ostatniej chwili odwołuje koncert w Warszawie. Co stanie się z biletami?

Slayyyter nie zagra w Warszawie. Poważne problemy zdrowotne gwiazdy

Koncert Catherine Grace Garner, ukrywającej się pod pseudonimem Slayyyter, zaplanowano na sobotę, 24 października w stołecznym klubie Palladium. Jeszcze dwa dni wcześniej fani mogli zapoznać się z oficjalnym harmonogramem imprezy. Jednak już w piątkowy wieczór organizatorzy przekazali niespodziewaną wiadomość o odwołaniu warszawskiego show.

Sama wokalistka wydała w mediach społecznościowych komunikat, w którym potwierdziła przerwanie całej europejskiej części trasy koncertowej. Winne okazały się kłopoty ze zdrowiem.

Z ogromnym smutkiem muszę przekazać, że po kilku wizytach u lekarza zdiagnozowano u mnie zapalenie krtani oraz uszkodzenia strun głosowych. Zalecono mi przyjmowanie leków i całkowity odpoczynek dla głosu przez co najmniej dwa tygodnie. W związku z tym jestem zmuszona odwołać pozostałe koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie, aby uniknąć trwałego uszkodzenia głosu - przekazała Slayyyter.

Już kilka dni wcześniej wokalistka musiała zrezygnować z występów w Kopenhadze i Hamburgu. Choć deklarowała chęć pojawienia się w Polsce, ostatecznie i ten koncert został skreślony z grafiku, podobnie jak planowane imprezy w Pradze, Berlinie i Wielkiej Brytanii. Swój ostatni europejski występ dała 18 października w stolicy Francji.

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Odwołane koncerty Slayyyter. Jak odzyskać pieniądze za bilety?

Z oświadczenia wynika, że zakupione wejściówki tracą ważność i nie będzie można wykorzystać ich w nowym terminie. Koszty biletów mają zostać zwrócone automatycznie. Ekipa artystki pracuje nad nowym planem koncertów, a powrót do Europy spodziewany jest w przyszłym roku, prawdopodobnie po zakończeniu występów w Ameryce i Australii.

Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła przekazać wam więcej informacji i wynagrodzić tę sytuację. Wiem, ile czasu i wysiłku wkładacie w to, by przyjść na koncert - niektórzy z was podróżowali z daleka, inni przygotowali specjalne stroje. Jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę dać wam występów, na które czekaliście - napisała Slayyyter.

Wielbiciele amerykańskiej piosenkarki są zawiedzeni obrotem spraw, jednak gremialnie życzą jej prędkiego powrotu do formy.

Catherine Grace Garner (ur. 17 września 1996 r. w Missouri) tworzy pod pseudonimem Slayyyter muzykę stanowiącą mieszankę popu, electropopu i hyperpopu, mocno nawiązującą do trendów z lat 90. i początku XXI stulecia.

Swoją muzyczną drogę rozpoczęła w 2018 roku od publikacji utworów w sieci. Rozgłos przyniosły jej piosenki „Mine” oraz „Daddy AF”. Na swoim koncie ma płyty „Troubled Paradise” (2021) i „STARFUCKER” (2023), a jej najnowsze wydawnictwo „WOR$T GIRL IN AMERICA” ukazało się w 2026 roku. Elektronika, chwytliwe przeboje i odważny wizerunek to jej znaki rozpoznawcze, które przyciągnęły rzesze fanów współczesnego popu.

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