Wiktor Sas pewny swego przed Eurowizją Junior. "Wiemy, że mamy to przećwiczone"

Finał 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się na Malcie, a zwycięzcę poznamy już 24 października. Polskę w gronie 16 utalentowanych uczestników reprezentuje Wiktor Sas. Za kompozycję utworu „Gravity”, z którym wystąpi, odpowiadają m.in. Lanberry i Tribbs. Tuż przed ostatnimi próbami młody artysta opowiedział o swoich odczuciach.

Wiktor Sas o przygotowaniach do Eurowizji Junior 2026

Polska reprezentacja przybyła na Maltę w minioną sobotę, a już następnego dnia odbyła się pierwsza próba. Wiktor Sas na konkursowej scenie wystąpi jako siódmy w kolejności, w asyście czterech tancerek.

W wywiadzie dla Eska.pl na Malcie wyznał, że skala wydarzenia i rozmiar sceny zrobiły na nim ogromne wrażenie, choć miał już okazję występować przed dużą publicznością.

Myślę, że już do takich scen byłem przyzwyczajony po "The Voice Kids", ale naprawdę scena zrobiła bardzo duże pierwsze wrażenie, ponieważ jest ogromna, jest bardzo dobrze doświetlona, jest naprawdę z dobrymi grafikami, z dobrym światłem, jest przepiękna i bardzo, mi się podoba - zdradził.

Czy czuć napięcie?

Polska w ostatnich latach odnosiła na Eurowizji Junior spore sukcesy, a w tegorocznej edycji jest wymieniana w gronie faworytów. Mimo to Wiktor Sas zapewnia, że nie odczuwa paraliżującego stresu przed wielkim finałem. Artysta podkreśla, że występ jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, a najważniejsze to skupić się na sobie i nie patrzeć na konkurencję.

Z dziewczynami wiemy, że mamy to przećwiczone. Wiemy, że mamy to dobrze zrobione. Wiemy, że damy radę. Po prostu jedziemy robić swoje, tak jak to zawsze pan Tomek Motyl, reżyser naszego występu, i pan Tomek Prządka [choreograf - przyp. red.] , mówi: jedziecie robić swoje. Wy nie patrzycie na nikogo innego, nie przejmujecie się, jak tamten zaśpiewał, jak tamten zatańczył, czy produkcja sobie dobrze poradzi na występie. Wy robicie swoje, bo to wy teraz kierujecie tą sceną, swoimi trzema minutami - powiedział dla Eski.

Poznaj artystę lepiej: Wiktor Sas - kim jest reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026? 14-latek wygrał "The Voice Kids"!

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Eurowizja Junior 2026 – kiedy finał i jak głosować na Polskę?

Zwycięzcę 24. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior poznamy 24 października. Transmisja finału rozpocznie się o godzinie 21:00. Maltański koncert poprowadzą Destiny, Gaia Cauchi i Keane Cutajar. Na scenie zaprezentuje się 16 młodych artystów w wieku od 9 do 14 lat. Wiktor Sas został reprezentantem Polski po wygranej w „The Voice Kids”, a autorami jego konkursowego utworu „Gravity” są polscy i zagraniczni twórcy.

Głosowanie w konkursie jest bezpłatne i odbywa się online. Głosy na Polskę można oddawać także z terytorium naszego kraju w dwóch turach. Platforma jesc.tv będzie otwarta dla głosujących od piątku, 23 października, od godziny 23:59 do soboty, 24 października, do godziny 20:59. Druga tura ruszy po ostatnim konkursowym występie. Eurowizję Junior 2026 będzie można obejrzeć w TVP2, TVP Polonia oraz na oficjalnym kanale konkursu na platformie YouTube.

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