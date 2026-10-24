Jerzy Gruza i małżeństwo z widokiem na morze

W świecie, gdzie miłość często mierzona jest bliskością, małżeństwo Jerzego Gruzy i Grażyny Lisiewskiej było cichą rewolucją. Przez ponad cztery dekady tworzyli związek, który wymykał się wszelkim definicjom i zdawał się kpić z konwenansów. On – artysta, reżyser, dusza warszawskich salonów. Ona – jego żona, która swoje życie świadomie związała z Gdańskiem. Ich historia to opowieść nie o rozstaniu, lecz o nietypowym partnerstwie, które przez 43 lata funkcjonowało na odległość, w dwóch różnych miastach, na zasadach, które rozumieli tylko oni.

Warszawa i Gdańsk. Tak Jerzy Gruza rozumiał kompromis

Ich układ mógł budzić zdziwienie, a nawet podejrzenia o kryzys, ale dla nich był codziennością. Każde z nich miało swój świat i żadne nie zamierzało z niego rezygnować. Ona nie chciała przeprowadzić się do stolicy, on nie wyobrażał sobie życia na stałe na Wybrzeżu. Zamiast walczyć z przyzwyczajeniami, postanowili je uszanować. Ich relacja była więc bardziej partnerstwem niż klasycznym małżeństwem, opartym na ogromnej dozie swobody i cichym porozumieniu, że miłość nie musi oznaczać rezygnacji z siebie. W czasach, gdy wspólne mieszkanie było fundamentem związku, oni udowadniali, że można inaczej.

Jerzy Gruza przerwał milczenie: "To nie jest sprawa rozwodowa"

Gdy plotki o definitywnym końcu ich małżeństwa zaczęły krążyć coraz głośniej, Jerzy Gruza postanowił zabrać głos. W charakterystycznym dla siebie, rzeczowym stylu uciął wszelkie spekulacje, tłumacząc logikę ich nietypowej relacji.

Nie rozstaliśmy się, życiowe sprawy nas rozdzieliły. Nie jest to sprawa rozwodowa, tylko sprawa odległościowa. Ona nie chce się przeprowadzić do Warszawy, a ja na Wybrzeże. Ale o rozwodzie nie ma mowy

– zapewniał w rozmowie z "Vivą". Te słowa stały się esencją ich związku – dojrzałego, świadomego i zbudowanego na fundamencie, który nie wymagał stałej fizycznej obecności.

Miłość i wolność. Czy tak wyglądał związek Jerzego Gruzy?

Ta niezwykła formuła małżeństwa dawała Gruzie przestrzeń, którą cenił sobie ponad wszystko. Gdy żona przebywała nad Bałtykiem, on w Warszawie wiódł życie artysty, otaczając się gronem fascynujących kobiet, które przyciągał jak magnes. Nie był typem męża, który wraca po pracy do domu. Był dżentelmenem i uwodzicielem, który kochał życie i nie zamierzał się ograniczać. Jak wspominał Andrzej Korzyński, jego żona, a potem kolejne partnerki, musiały się z tym pogodzić. Ich związek, trwający mimo setek kilometrów, pozostaje do dziś dowodem na to, że w miłości nie ma jednego scenariusza, a czasem największą siłą jest wolność, którą daje się drugiej osobie.

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