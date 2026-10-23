Łatwogang wracił do sieci! Zaskakujące nagranie poruszyło wszystkich

Piotr Hancke znów aktywny w sieci. Łatwogang wywołał poruszenie

Długa pauza w wirtualnej działalności dobiegła końca - Łatwogang znowu przywitał się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Świeży materiał zamieszczony przez Piotra Hancke momentalnie zebrał wokół siebie ogromną społeczność, która z radością celebruje wznowienie jego aktywności. Najnowszy post wywołał lawinę komentarzy.

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Pod opublikowanym wideo natychmiast posypały się komentarze od rozpoznawalnych postaci ze środowiska internetowego. Patec Wariatec zareagował wymownymi serduszkami, natomiast Staszek Schroeder entuzjastycznie napisał: „LETSGOOO!!!”. Z kolei Nowciax zdecydował się na nieco bardziej zagadkową formę i dodał wpis: „Nie wolno wypowiadać jego imienia…”. Sam autor również podszedł do sytuacji z dystansem, ponieważ jego najnowszy film utrzymany jest w ponurej atmosferze Halloween, a on sam pozuje przed wielką górą nieznanych kartonów.

Odbiorcy twórcy z nieskrywaną radością zasypali go wiadomościami pełnymi zachwytu. Pod postem dominowały hasła takie jak „KRÓL WRÓCIŁ”, „Nareszcie!” oraz „Długo czekaliśmy!!!!”. Jeden z komentujących postanowił nawet zażartować z wyjątkowo długiego czasu oczekiwania na nowe materiały, przyrównując powrót gwiazdora do odległej daty premiery wyczekiwanej gry „GTA VI”.

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Jeden z bardziej wyważonych głosów wśród społeczności apelował o rozsądek. Użytkownik przypomniał, aby nie wymuszać na idolu organizacji kolejnych wielkich akcji pomocowych i doceniać jego standardową twórczość. „Tylko pozwólcie mu być po prostu LatwoGangiem jak zawsze, nie róbcie presji że czekacie na jakąś kolejną mocną akcję i zbiórkę charytatywną. Nie róbcie z niego gościa od zbierania pieniędzy tylko cieszcie sie z jego kontentu. Nadejdzie pora to ruszy jakąś akcje i spróbuje znowu nas zjednoczyć a jak nie to spoko i szanujmy to” – napisał jeden z internautów. Takie podejście spotkało się z ogromną aprobatą wielu innych osób śledzących profil Piotra Hancke.

Głos w sprawie najnowszego wpisu zabrała również organizacja charytatywna, z którą influencer współpracował. Przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters opublikowali krótki, lecz bardzo wymowny komentarz pod jego profilem.

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Ten, którego dobrze widzieć z powrotem

Łatwogang zorganizował zbiórkę charytatywną. Sukces przerósł oczekiwania

Kilka miesięcy temu twórca zyskał ogromny rozgłos dzięki niesamowitej inicjatywie charytatywnej. Zdecydował się on na poprowadzenie nieprzerwanego, dziewięciodniowego streama, z którego cały dochód został przeznaczony na wsparcie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia tej wyjątkowej zbiórki była piosenka „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, którą stworzyli Bedoes 2115 oraz Maja Mecan.

Z każdym kolejnym dniem do charytatywnej transmisji przyłączały się nowe, rozpoznawalne postacie ze świata show-biznesu. Ostateczna kwota zebrana podczas tego wydarzenia sięgnęła oszałamiających setek milionów złotych. Ta gigantyczna mobilizacja udowodniła ogromną siłę, jaka drzemie w użytkownikach internetu.

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Kolejnym krokiem w pomocowej działalności youtubera była wyprawa zorganizowana pod koniec maja 2026 roku. Wtedy to przejechał on całą Polskę na rowerze, startując z Zakopanego i kończąc trasę w Gdańsku. Celem tej wyczerpującej podróży było nagłośnienie zbiórki funduszy na rzecz Maksa Tockiego, chłopca zmagającego się z dystrofią mięśniową Duchenne’a.

Zwieńczeniem tego niesamowicie napiętego harmonogramu był krótki komunikat wideo od samego twórcy. Wyznał on swoim widzom, że ogromne zainteresowanie i rozmach zrealizowanych projektów okazały się dla niego zbyt dużym obciążeniem psychicznym. Właśnie dlatego podjął stanowczą decyzję o całkowitym wycofaniu się z przestrzeni cyfrowej na bliżej nieokreślony czas.

Okazało się, że brak nowych materiałów w internecie nie zatrzymał jego działań w realnym świecie. Już w czerwcu popularny twórca pomógł zrealizować wielkie marzenie Mai Gadowskiej, małej pacjentki z oddziału onkologicznego. Dzięki jego wsparciu dziewczynka otrzymała profesjonalną szansę na zarejestrowanie swojego autorskiego utworu muzycznego.

Plany Łatwoganga pozostają nieznane. Fani spekulują o nowym projekcie

Niejasny przekaz najnowszego wpisu znów przyciągnął wzrok setek tysięcy osób zainteresowanych jego działaniami. Odbiorcy prowadzą teraz żywe dyskusje i próbują odgadnąć cel tego niespodziewanego ruchu. Zastanawiają się, czy oznacza to start zupełnie formatu, planowanie kolejnej transmisji charytatywnej na żywo, czy może całkowitą zmianę dotychczasowego wizerunku.

W sekcji pod postem można zauważyć nie tylko gratulacje, ale też bezpośrednie zapytania o współpracę. Karolina Fabiańczyk zwróciła się do niego z pomysłem stworzenia wspólnego wydarzenia w ramach dwudziestej edycji Gwiazdobrania. Jest to specjalne przedsięwzięcie dedykowane gromadzeniu środków finansowych dla dzieci z niepełnosprawnościami mieszkających w Józefowie.

Do tej pory sam zainteresowany milczy w kwestii swojej dalszej drogi zawodowej. Twórca nie opublikował jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu, który rozwiałby wątpliwości dotyczące jego nadchodzących planów w świecie internetu.

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