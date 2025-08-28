Ewa Gawryluk z nowym mężem na ściance! Trener Piotr jest w nią wpatrzony jak w obrazek

Aktorka Ewa Gawryluk wzięła drugi ślub z trenerem piłkarskim Piotrem Domanieckim, po rozwodzie z Waldemarem Błaszczykiem w 2021 roku

Gawryluk i Domaniecki pojawili się razem na ściance podczas promocji programu "Afryka Express", w którym wzięli udział jako para.

Gawryluk w wywiadzie dla "Super Expressu" stwierdziła, że udział w programie "Afryka Express" nie był podróżą poślubną, a jedynie "zadaniem do wykonania", podkreślając, że drugi związek małżeński to świadomy wybór.

Program "Afryka Express" z udziałem Ewy Gawryluk i Piotra Domanieckiego oraz innych znanych par będzie emitowany od 6 września o godzinie 19:45 w TVN, a poprowadzi go Izabella Krzan.

Ewa Gawryluk rozwód i ślub. Kim jest Piotr Domaniecki, drugi mąż gwiazdy "Na Wspólnej"?

Ewa Gawryluk przez 22 lata byłą żoną aktora Waldemara Błaszczyka. Para ma dorosłą córkę Marię (25 l.). W 2021 roku niepodziewanie aktorska para się rozwiodła. Ewa Gawryluk jednak długo nie była sama. Trzy lata po formalnym zakończeniu małżeństwa z Błaszczykiem wzięła drugi ślub. Nowym mężem gwiazdy serialu "Na Wspólnej" został Piotr Domaniecki, trener piłkarski i działacz sportowy. Mężczyzna pracował m.in. w Legii Warszawa i Stali Stalowa Wola. Był także trenerem bramkarzy w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W świecie show-biznesu Domaniecki jednak był postacią raczej anonimową. Teraz to się pewnie zmieni. Trener bowiem pojawił się na ściance przy okazji imprezy promującej program "Afryka Express". Mężczyzna w żonę wpatrzony był jak w obrazek.

Ewa Gawryluk o drugim małżeństwie

Ewa Gawryluk w ostatniej rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o swoim drugim małżeństwie. Aktorka podzieliła się bardzo ciekawą refleksją, która odnosiła się do udziału pary w show "Afryka Express". Gwiazda "Na Wspólnej" pytana, czy występ w programie mógłby być jej podróżą poślubną, zaprzeczyła i zaznaczyła, że był po prostu "zadaniem do wykonania".

Nie, no myślę, jak człowiek już drugi raz wchodzi w związek małżeński, to ma inne doświadczenia i tu nie ma co mówić o scalaniu, bo wybieramy się już, wiemy konkretnie, kogo chcemy, kogo nie chcemy i tu to tylko nas utwierdziło, że dobrze wybraliśmy

- podkreśliła Ewa Gawryluk.

"Afryka Express" lista uczestników

Pierwszy odcinek programu "Afryka Express" z udziałem gwiazdy "Na Wspólnej" i Piotra Domanieckiego wyemitowany zostanie w sobotę, 6 września, o godzinie 19:45 w TVN. W show zobaczymy także: Edytę Zając z partnerem Michałem Mikołajczakiem, Nikodema Rozbickego z przyjacielem Pawłem Kurkowskim, Wiktorię Gąsiewska z bratem Mateuszem Gąsiewskim, Tomasza Iwana z partnerką Karoliną Woźniak, Katarzynę Niezgodę z mężem Pawłem Markiewiczem, Izu Ugonoha z żoną Antoniną Ugonoh oraz Monikę Hoffman-Piszorę z siostrą Igą Hoffman. Najbliższą edycję "Afryka Express" poprowadzi Izabella Krzan.

