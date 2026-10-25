Helena Englert przeszła dużą metamorfozę! Pokazała nowy kolor włosów w "Tańcu z Gwiazdami"

Helena Englert zaskoczyła nowym wyglądem

Helena Englert nie przestaje zaskakiwać! Aktorka, którą możemy oglądać w aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami", zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie. Taneczne show to dla uczestników nie tylko okazja do zaprezentowania swoich umiejętności na parkiecie, ale także szansa na eksperymentowanie z wyglądem. Każdy kolejny odcinek przynosi nowe choreografie, efektowne kostiumy i stylizacje, które potrafią całkowicie odmienić gwiazdy. Tym razem uwagę przyciągnęła Helena Englert, która postanowiła zaskoczyć fanów zmianą wizerunku. Aktorka pokazała się w nowym kolorze włosów!

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Helena Englert została brunetką

Helena Englert do tej pory mogła kojarzyć się z blond włosami. Odkąd jest obecna w mediach, mogliśmy ją oglądać właśnie w takim wydaniu. Teraz zdecydowała się na zmianę. W odcinku "Tańca z Gwiazdami", który mogliśmy zobaczyć 25 października 2026, córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny pojawiła się z włosami w kolorze brązowym! Jak wam się podoba ta zmiana? Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii.

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