Helena Englert przeszła dużą metamorfozę! Pokazała nowy kolor włosów w "Tańcu z Gwiazdami"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-25 21:44

Helena Englert zaskoczyła widzów „Tańca z Gwiazdami” swoją odmienioną fryzurą. Aktorka zaprezentowała się w nowej odsłonie, a jej włosy od razu przyciągnęły uwagę. Uczestniczka postanowiła pożegnać się z blondem, który do tej pory ją charakteryzował. Jak wam się podoba ta zmiana?

Helena Englert zaskoczyła nowym wyglądem

Helena Englert nie przestaje zaskakiwać! Aktorka, którą możemy oglądać w aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami", zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie. Taneczne show to dla uczestników nie tylko okazja do zaprezentowania swoich umiejętności na parkiecie, ale także szansa na eksperymentowanie z wyglądem. Każdy kolejny odcinek przynosi nowe choreografie, efektowne kostiumy i stylizacje, które potrafią całkowicie odmienić gwiazdy. Tym razem uwagę przyciągnęła Helena Englert, która postanowiła zaskoczyć fanów zmianą wizerunku. Aktorka pokazała się w nowym kolorze włosów!

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Helena Englert została brunetką

Helena Englert do tej pory mogła kojarzyć się z blond włosami. Odkąd jest obecna w mediach, mogliśmy ją oglądać właśnie w takim wydaniu. Teraz zdecydowała się na zmianę. W odcinku "Tańca z Gwiazdami", który mogliśmy zobaczyć 25 października 2026, córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny pojawiła się z włosami w kolorze brązowym! Jak wam się podoba ta zmiana? Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii.

Helena Englert z brązowymi włosami i Roman Osadchiy. Na wstawce aktorka jako blondynka. O metamorfozie czytaj w SE.
Galeria zdjęć 20

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"

Kto bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami"? O Kryształową Kulę w jesiennej edycji show Polsatu walczą:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
  • Dominik Rupiński i Estelle Francois
  • Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • Monika Borzym i Michał Kassin
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HELENA ENGLERT
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