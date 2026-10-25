Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 25.10.2026? Znamy SZCZEGÓŁOWE WYNIKI. Są zaskoczenia!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-25 22:26

Za nami 8. odcinek 19. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Po tym, jak z show pożegnało się już 5 par, 25 października 2026 roku odpadł kolejny duet. Kogo już nie zobaczymy? Zobacz pełne wyniki i sprawdź, kto wywalczył immunitet, a dla kogo przygoda z programem dobiegła końca.

Jesteśmy już po półmetku rywalizacji, a decydujące starcie zbliża się wielkimi krokami. Uczestnicy mają za sobą całą serię wyzwań - od Akademii Czarnej Mamby, przez motywy włoskie, latynoskie i bajki Disneya, aż po podróż w czasie oraz odcinek z udziałem bliskich. Poziom trudności stale rośnie, a poprzeczka zawieszona jest z odcinka na odcinek coraz wyżej. W tym tygodniu twórcy show zaserwowali jednak niespodziankę: jeden z duetów wywalczył bezcenny immunitet. Jak do tego doszło?

Mandaryna I Krystian TZG 10.18

Punktacja w "Tańcu z Gwiazdami"

W 8. odcinku 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” Polsat wprowadził zasadę immunitetu, dającą wybranej parze bezpieczny awans. 

Punktacja:

  • Dominik Rupiński i Estelle François - 39
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 39
  • Helena Englert i Roman Osadchiy - 38
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 36
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 33
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 31

Immunitet otrzymali: Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

Zgodnie z decyzją jury po dogrywce z programem pożegnała się para Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. Nie zobaczymy ich w kolejnym odcinku. Za to o Kryształową Kulę powalczą dalej:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François 
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Z programem pożegnały się już następujące pary:

Uczestnicy Tańca z Gwiazdami na scenie. O wynikach 8. odcinka 19. edycji przeczytasz na Super Express.
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