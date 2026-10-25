Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 25.10.2026? Znamy SZCZEGÓŁOWE WYNIKI. Są zaskoczenia!

Jesteśmy już po półmetku rywalizacji, a decydujące starcie zbliża się wielkimi krokami. Uczestnicy mają za sobą całą serię wyzwań - od Akademii Czarnej Mamby, przez motywy włoskie, latynoskie i bajki Disneya, aż po podróż w czasie oraz odcinek z udziałem bliskich. Poziom trudności stale rośnie, a poprzeczka zawieszona jest z odcinka na odcinek coraz wyżej. W tym tygodniu twórcy show zaserwowali jednak niespodziankę: jeden z duetów wywalczył bezcenny immunitet. Jak do tego doszło?

Mandaryna I Krystian TZG 10.18

Punktacja w "Tańcu z Gwiazdami"

W 8. odcinku 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” Polsat wprowadził zasadę immunitetu, dającą wybranej parze bezpieczny awans.

Punktacja:

Dominik Rupiński i Estelle François - 39

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 39

Helena Englert i Roman Osadchiy - 38

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 36

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 33

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 31

Immunitet otrzymali: Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

Zgodnie z decyzją jury po dogrywce z programem pożegnała się para Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. Nie zobaczymy ich w kolejnym odcinku. Za to o Kryształową Kulę powalczą dalej:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Z programem pożegnały się już następujące pary: