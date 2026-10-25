Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 25.10.2026? Znamy SZCZEGÓŁOWE WYNIKI. Są zaskoczenia!

Jesteśmy już po półmetku rywalizacji, a decydujące starcie zbliża się wielkimi krokami. Uczestnicy mają za sobą całą serię wyzwań - od Akademii Czarnej Mamby, przez motywy włoskie, latynoskie i bajki Disneya, aż po podróż w czasie oraz odcinek z udziałem bliskich. Poziom trudności stale rośnie, a poprzeczka zawieszona jest z odcinka na odcinek coraz wyżej. W tym tygodniu twórcy show zaserwowali jednak niespodziankę: jeden z duetów wywalczył bezcenny immunitet. Jak do tego doszło?
Punktacja w "Tańcu z Gwiazdami"
W 8. odcinku 19. edycji „Tańca z Gwiazdami” Polsat wprowadził zasadę immunitetu, dającą wybranej parze bezpieczny awans.
Punktacja:
- Dominik Rupiński i Estelle François - 39
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 39
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 38
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 36
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 33
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 31
Immunitet otrzymali: Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami"
Zgodnie z decyzją jury po dogrywce z programem pożegnała się para Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. Nie zobaczymy ich w kolejnym odcinku. Za to o Kryształową Kulę powalczą dalej:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Z programem pożegnały się już następujące pary: