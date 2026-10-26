Kasia Cichopek niczym Perfekcyjna Pani Domu! Takie rady daje internautom

Kasia Cichopek jeszcze niedawno była po prostu gwiazdą "M jak miłość", ale koniec z tym. Od jakiegoś czasu aktorka, i do niedawna prowadząca "Halo, tu Polsat", spełnia się jako influencerka. Na Instagramie ma już wierne grono fanów, które liczy ponad 600 tysięcy internautów. To im Cichopek pokazuje swoje stylizacje, zdradza tajniki makijażu, a także sprzątania, gotowania i dekorowania wnętrz. Istna z niej Perfekcyjna Pani Domu!

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Kasia Cichopek zdradza patenty na piękny dom

Gwiazda coraz chętniej pokazuje w mediach społecznościowych, jak dba o dom, przygotowuje efektowne ozdoby i daje drugie życie prostym przedmiotom. Jej pomysły mogą przypaść do gustu osobom, które marzą o stylowym wnętrzu, ale nie chcą wydawać fortuny na dekoracje. Według Cichopek wystarczy odrobina kreatywności, kilka niedrogich materiałów i chęć do eksperymentowania, aby własnoręcznie pięknie ozdobić dom.

Przed Wielkanocą Katarzyna pokazywała pomysły na wiosenne kompozycje z kwiatami i dekoracyjnymi jajkami, a przed gwiazdką wspólnie z bliskimi przygotowywała ozdoby na choinkę. Ostatnio zrobiła srebrny wazon, który wyglądał niczym stopiona świeca i kosztował tylko 40 zł, a wcześniej paterę z dwóch misek i ozdobny pojemnik na chusteczki z doniczki. W sieci uczyła też, jak wykonać lampę z kanału wentylacyjnego. Nagrania znajdziecie w GALERII niżej.

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Sprzątanie na Instagramie

Cichopek nie ogranicza się jednak do dekorowania. Na Instagramie pokazuje również, jak sprząta np. łazienkę czy stoliki podczas wakacyjnych wyjazdów. Przy okazji w sieci opowiada o środkach czystości z własnej linii! Gwiazda ruszyła z tym nowym biznesem w zeszłym roku. Za płyny do sprzątania od Kasi trzeba jednak słono zapłacić - półlitrowe butelki pełne środków do mycia naczyń, czyszczenia łazienek, podłóg, prania albo płukania tkanin kosztują po 89 zł za sztukę.

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Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy brylowały na ramówce Polsatu. A Cichopek? Na wakacjach. W kostiumie kąpielowym promuje swoje perfumy

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