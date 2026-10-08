Maciej Kurzajewski rozpływa się nad żoną. Tak wyznał miłość Kasi. "Najpiękniejszy prezent od życia"

Maciej Kurzajewski publicznie uczcił urodziny Kasi

Katarzyna Cichopek z okazji urodzin pokazała w mediach społecznościowych swoją elegancką stylizację i zdradziła, że zamierza po prostu świętować. Pod zdjęciem szybko pojawiły się komentarze znajomych oraz fanów aktorki. Wśród życzeń znalazł się również wpis Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarz zwrócił się do swojej partnerki wyjątkowo czule. Nie pozostawił przy tym wątpliwości, jak ważną osobą jest dla niego Kasia Cichopek.

Kochanie, jesteś najpiękniejszym prezentem od życia! Sto lat Kasieńko! Kocham cię

- napisał Maciej Kurzajewski.

To zdecydowanie jedno z bardziej osobistych wyznań, jakie Maciej kierował publicznie do ukochanej. Trzeba przyznać, że wyszło bardzo romantycznie.

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Kasia Cichopek ma powody do radości

Sama Katarzyna Cichopek również nie ukrywała, że w dniu urodzin była w wyjątkowo dobrym nastroju.

Solenizantka się melduje. Plan na dziś: świętować! Dzięki za wszystkie życzenia - jesteście kochani!

- napisała w sieci, prezentując przy tym swoją seksowną kreację.

Wcześniej aktorka podzieliła się także refleksją na temat swojego samopoczucia.

Dziś czuję to wyraźnie: mam moc, mam siłę, mam energię. Nie potrzebuję hałasu, żeby wiedzieć, ile jest we mnie światła. Spokój w środku, uśmiech na twarzy

- wyznała.

Jej wpisy pojawiły się niedługo po wydarzeniach związanych ze sprawą sądową. We wtorek, 6 października, odbyła się kolejna rozprawa, w której była żona Macieja Kurzajewskiego została pozwana przez gwiazdę "M jak miłość". Cichopek twierdzi, że Smaszcz naruszyła jej dobra osobiste. Tego dnia zeznania złożyli Maciej Kurzajewski, a także Anna Mucha.

Teraz uwaga Cichopek i jej partnera wyraźnie skupiona była na czymś zupełnie innym - świętowaniu jej urodzin. Maciej Kurzajewski swoim komentarzem zrobił wszystko, by tego dnia jego ukochana poczuła się naprawdę wyjątkowo.

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Maciej Kurzajewski wydał oficjalne oświadczenie