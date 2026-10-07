Katarzyna Cichopek w urodziny postawiła na ryzykowny dekolt! Biust ledwo zmieścił się w sukience

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-07 22:19

Gwiazda "M jak miłość" i była prowadząca "Halo, tu Polsat" świętowała dziś swoje urodziny. Katarzyna Cichopek skończyła 44 lata. Na Instagramie zaprezentowała swoją urodzinową kreację. Seksowną sukienką rozpaliła sieć!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już prawie rok po ślubie

Katarzyna Cichopek swoją popularność zawdzięcza roli Kingi z "M jak miłość". Z produkcją TVP związana jest od samego początku. Chociaż przez lata związana była z różnymi stacjami, to nic nie wskazuje na to, by miała się w najbliższym czasie pożegnać z "Emką". Aktorka brała udział w wielu programach telewizyjnych. W 2005 roku w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami, wytańczyła sobie nie tylko Kryształową Kulę, ale również miłość. 

Jej małżeństwo z Marcinem Hakielem zakończyło się w atmosferze skandalu w marcu 2022 roku. Krótko po rozstaniu pojawiły się informacje, że Katarzyna Cichopek spotyka się ze swoim kolegą z programu, Maciejem Kurzajewskim. Na potwierdzenie plotek trzeba było poczekać kilka miesięcy.

W październiku zakochani udali się do Izraela i właśnie podczas tego wyjazdu przyznali, że są razem. Połączyli się nawet ze śniadaniówką TVP2, by opowiedzieć o swoim uczuciu. Razem przenieśli się do Polsatu, gdzie jeszcze do niedawna prowadzili "Halo, tu Polsat.

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Katarzyna Cichopek w seksownej kreacji świętuje urodziny

Pod koniec października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski będą obchodzić pierwszą rocznicę ślubu. Jednak zanim to nastąpi, to mieli inną ważną okazję do świętowania. 7 października gwiazda "M jak miłość" miała bowiem swoje urodziny!

W ubiegłym roku dziennikarz zabrał swoją ukochaną na noc do luksusowego hotelu Bristol w Warszawie. Nie był to tani prezent. Noc w apartamencie, który wynajął gwiazdor, kosztuje ponad 7 tys. zł.

W tym roku solenizantka nie zdradziła szczegółowych planów. Na Instagramie stwierdziła jedynie: "Plan na dziś: świętować!". Pokazała za to coś więcej - swoją urodzinową kreację. Fani musieli zbierać szczęki z podłogi!

Kasia Cichopek postawiła na zmysłową stylizację w kolorze głębokiego burgundu. Dopasowana mini z marszczeniami mocno opinała jej zgrabną sylwetkę. Uwagę skradł głęboki dekolt w kształcie serca. Całość uzupełniła oversizeowym żakietem, który nonszalancko zarzuciła na ramiona.

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Katarzyna Cichopek w czarnej sukni, a na wstawkach w burgundowej kreacji z dekoltem. O urodzinach gwiazdy czytaj w SE.
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Katarzyna Cichopek