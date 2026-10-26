Andziaks nie kryła łez, gdy mówiła o ojczymie. Ujawniła, gdzie ma przebywać poszukiwany Wojciech Kurowski

Andziaks wydała oświadczenie. Zapłakana influencerka broni ojczyma

Życie prywatne Angeliki, znanej w sieci jako Andziaks, znalazło się w centrum zainteresowania po kolejnych doniesieniach dotyczących jej rodziny. Wojciech Kurowski przez lata był obecny w jej internetowych materiałach, a sama influencerka wielokrotnie podkreślała, że traktuje go jak ojca. Teraz, gdy wokół przedsiębiorcy pojawiły się poważne problemy prawne, postanowiła przedstawić swoją perspektywę. Nagranie, w którym próbowała uporządkować emocje i wyjaśnić sytuację, okazało się dla niej wyjątkowo trudne.

Kurowski jest oskarżony w sprawie dotyczącej działań na szkodę spółki Optima Development Poland oraz jej wierzycieli. Chodzi o zobowiązania związane z obligacjami, a straty inwestorów szacowano na ponad 80 milionów złotych. Postępowanie sądowe rozpoczęło się w lutym 2026 roku, jednak mężczyzna nie przyznaje się do winy i nie zapadł prawomocny wyrok. Dodatkowe zainteresowanie wzbudziła informacja z września 2026 roku o poszukiwaniach związanych z podejrzeniem oszustwa w odrębnej sprawie.

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Andziaks zaznaczyła, że jej przekonanie o niewinności ojczyma wynika przede wszystkim z osobistej relacji, a nie z dostępu do dowodów. Podkreśliła, że nie zamierza nikogo przekonywać do swojej opinii ani udawać, że zna wszystkie szczegóły postępowania. Zapewniła również, że nie uczestniczyła w jego interesach i o części informacji dotyczących sprawy dowiadywała się z internetu, podobnie jak pozostali odbiorcy.

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Najwięcej emocji wywołało jednak jej wyznanie dotyczące miejsca pobytu Kurowskiego. Według informacji, którymi dysponuje influencerka, jej ojczym ma przebywać w Austrii. Dodała, że z jej wiedzy wynika, iż odpowiednie organy znają miejsce jego pobytu. Przyznając, że trudno jej zebrać myśli, nie potrafiła powstrzymać łez.

Celebrytka odniosła się także do komentarzy sugerujących, że luksusowe życie zawdzięcza majątkowi ojczyma. Stanowczo zaprzeczyła takim twierdzeniom. Wyjaśniła, że od dłuższego czasu sama wspiera go finansowo, przekazując pieniądze na codzienne wydatki. Jak zaznaczyła, rzeczywista sytuacja ma wyglądać inaczej, niż przedstawiają ją niektóre internetowe komentarze.

W ostatnich dniach pojawiła się informacja o liście gończym dotyczącym mojego ojczyma. (...) Mój ojczym przebywa w Austrii i z informacji, które posiadam, wynika, że odpowiednie organy wiedzą o miejscu pobytu mojego ojczyma. Nie rozumiem jednak, jak dokładnie funkcjonuje procedura wydawania listu gończego w takiej sytuacji - powiedziała influencerka na nagraniu.