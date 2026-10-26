Wpadki w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Kuse suknie pokazały na parkiecie wszystko

Monika Tumińska
Monika Tumińska
Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-26 12:59

Tym razem to nie paso doble ani walc angielski rozgrzał widzów programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" do czerwoności. Zamiast znakomitych kroków, głównym tematem wieczoru stała się bielizna, która wyłaniała się spod seksownych i prześwitujących kreacji naszych pań. A wszystko to na oczach całej Polski!

Choć uczestnicy "Tańca z gwiazdami" robią coraz większe postępy i zbierają coraz wyższe noty od jurorów, tego wieczoru trudno było skupić się tylko na tańcu. Głównym winowajcą okazała się bowiem bielizna, którą panie odważnie prezentowały na parkiecie.

"Taniec z Gwiazdami" i niesforne kreacje uczestniczek

W popularnym programie Polsatu zdarzyło się już wiele wpadek, również tych modowych. Ostatnio Mandarynie (48 l.) fioletowa suknia z delikatnego materiału spłatała psikusa i z dynamicznym ruchem uniosła się tak wysoko, że odsłoniła pośladki ukochanej Michała Wiśniewskiego (54 l.). Nic, co ludzkie, nie jest jej jednak obce. Piosenkarka ma do wszystkiego ogromny dystans, otwarcie mówi o życiu z cukrzycą, a także chętnie pokazuje się w wydaniu bez makijażu.

W minionym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Izabela Kuna (55 l.) jeszcze dobitniej pokazała to, co miała pod sukienką. Reszta pań nie musiała wręcz kontrolować swoich ruchów, bowiem ich rozmaite, w tym również koronkowe kreacje były tak prześwitujące, że i tak przebijały przez nie majtki. Zamiast zachwytów nad techniką tańca, cała Polska w niedzielny wieczór żyła tym samym pikantnymi kadrami, które zostały złapane najpierw przez kamerę, a następnie przez fotoreporterów.

Tańcząca Iza Kuna w białej sukni odsłania bieliznę. Obok miniatury z Mandaryną i innymi parami. O wpadkach czytaj w SE.
Galeria zdjęć 13

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - co słychać w programie?

W 19. edycji polsatowskiego "Tańca z Gwiazdami" wystartowało 12 par, a aktualnie znajdujemy się na półmetku rywalizacji. Decyzją jurorów, w ostatnim odcinku dogrywkę przegrali Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska. O Kryształową Kulę walczą jeszcze następujące pary:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François 
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami
Pytanie 1 z 15
Andrzej Nejman
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DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI

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