5-letni Tobiaszek zmarł w szpitalu na rękach ojca. Zginął potrącony na własnym podwórku. „Spoczywaj w pokoju, Aniołku”

Anita Leszaj
Anita Leszaj
ap
2026-10-27 10:40

Do tego strasznego wypadku doszło w Głogowie Małopolskim. 5-letni chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez matkę na terenie prywatnej posesji. 5-latek trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Przedstawiciele Przedszkola i Żłobka "Słoneczny Zakątek" w Głogowie Małopolskim żegnają Tobiaszka we wzruszających słowach.

Tył karetki pogotowia z napisem Ambulans i włączonymi sygnałami. O tragedii w Głogowie Małopolskim przeczytasz na SE.
Autor: AndrzejRembowski//pixabay/ CC0

Do wypadku doszło w piątek 23 października około godz. 6.30 na jednej z posesji w Głogowie Małopolskim (Podkarpackie). Jak wynika z ustaleń policji, 32-letnia kobieta wykonywała manewr cofania samochodem osobowym, gdy za pojazdem znajdował się jej 5-letni syn. Matka najprawdopodobniej go nie zauważyła i doszło do potrącenia.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, chłopiec został przetransportowany w stanie krytycznym do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Niestety, pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, obrażenia okazały się śmiertelne.  Tobiaszek zmarł w szpitalu na rękach ojca.

Matka chłopca nie została jeszcze przesłuchana z uwagi na stan psychiczny. Kobieta została objęta specjalistyczną opieką medyczną. 

Wzruszające pożegnanie

Tragiczna śmierć chłopca złamała serca. Dyrekcja i pracownicy szkoły, do której uczęszczał Tobiaszek, opublikowała wzruszające słowa pożegnania.

- Spoczywaj w pokoju, Aniołku.Są chwile, na które nie można się przygotować. Chwile, w których brakuje słów, a serce przepełnia smutek, żal i niedowierzanie. Dziś nasza przedszkolna społeczność pogrążona jest w głębokiej żałobie. W wyniku tragicznego wypadku odszedł od nas Tobiaszek – nasz wychowanek, kolega, przyjaciel, część naszej wielkiej przedszkolnej rodziny. Tobiaszku, jeszcze niedawno byłeś wśród nas. Twój uśmiech, dziecięca radość i wspólnie spędzone chwile na zawsze pozostaną w naszych sercach. Choć Twoje życie zakończyło się zdecydowanie zbyt wcześnie, pamięć o Tobie pozostanie z nami na zawsze – można przeczytać.

Zespół placówki zwraca się do najbliższych zmarłego chłopca.

- Nasze myśli i serca są dziś przede wszystkim z Rodzicami, Rodziną i Najbliższymi Tobiaszka. Łączymy się z Nimi w niewyobrażalnym bólu, składając najszczersze wyrazy współczucia - napisano.

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