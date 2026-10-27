Przyszłość szpitala w Dębicy pod znakiem zapytania. Radni zagłosują

Podczas środowej sesji rada powiatu dębickiego pochyli się nad dalszymi działaniami w kwestii połączenia tamtejszego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Samorządowców czeka głosowanie nad dwiema uchwałami, z których pierwsza wyraża zgodę na konsolidację, natomiast druga reguluje kwestię oddania mienia dębickiej placówki pod zarząd USK. W przestrzeni publicznej krążą jednak nieoficjalne doniesienia sugerujące możliwość zablokowania całego procesu.

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- Oby to było po prostu żeby to była nieprawda i i oby ktoś się opamiętał. My ze swojej strony mamy wszystko przygotowane, wszystkie wyliczenia zrobione, wszystkie wyceny, wszystkie dokumenty niezbędne, więc jutro proces, można powiedzieć, formalnie zakończymy. Oczywiście ten etap jeszcze przed podpisaniem porozumienia – komentuje w rozmowie z Radiem ESKA starosta dębicki Piotr Chęciek. Samorządowiec zaznacza przy tym: - My zabiegamy szeroko, środowisko polityczne w Dębicy i myślę, że również i związane z Koalicją Obywatelską jest zaangażowane w to, żeby jednak ten szpital uratować, bo są rozsądni ludzie po po wszystkich stronach polityki. My zrobimy, co do nas należy – mówi.

Władze rzeszowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dotychczas nie skomentowały spekulacji o potencjalnym zawieszeniu fuzji. Warto przypomnieć, że przed kilkoma miesiącami z analogicznego projektu wycofały się władze powiatu mieleckiego. Tamtejsza rezygnacja była efektem sprzeciwu społecznego oraz demonstracji związków zawodowych, które wyrażały obawy o utrzymanie etatów i dalsze funkcjonowanie poszczególnych oddziałów. Obecny dług dębickiej placówki medycznej sięga już 180 milionów złotych.